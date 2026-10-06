Prevén lluvias torrenciales y rachas de viento de hasta 70 km/h en Veracruz

octubre 6, 2026

Este día, la interacción de dos zonas de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico, en el golfo de México y en el Pacífico Sur Mexicano, respectivamente, una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera sobre el noreste del país e inestabilidad atmosférica, originarán lluvias intensas a puntuales torrenciales en zonas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca y Guerrero, así como lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en zonas del noreste, oriente, centro, occidente, sur y sureste de México, incluida la península de Yucatán. Por otra parte, el frente núm. 1, dejará de afectar al territorio nacional durante la tarde y noche. Finalmente, prevalecerá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre el noroeste de la República Mexicana.



El Servicio Meteorológico Nacional vigila los efectos del frente núm. 1 y de dos zonas de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico.

Para mayor información consultar en:

https://smn.conagua.gob.mx/es/pronosticos/pronosticossubmenu/pronostico-extendido-a-96-horas



Las lluvias fuertes a puntuales torrenciales podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo, además de generar encharcamientos e inundaciones.

Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y en zonas urbanas

Pronóstico de lluvias para hoy 06 de octubre de 2026:



Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): Veracruz (norte y centro).

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Tamaulipas (sureste), Guerrero (sureste), Oaxaca (norte, este y suroeste), Chiapas (norte, este y sur) y Tabasco (sur y oeste).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Michoacán (este), Estado de México (suroeste), Puebla (suroeste), Morelos y Campeche (suroeste).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur (centro y sur), Sinaloa (sur), Nayarit (norte), Jalisco (oeste y sur), Colima, San Luis Potosí (este), Querétaro (norte), Hidalgo (norte y este), Tlaxcala, Ciudad de México, Yucatán (norte, centro y oeste) y Quintana Roo (oeste).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes y Guanajuato.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 06 de octubre de 2026:



Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur y Sinaloa.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz (sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.



Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 06 de octubre de 2026:

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Pronóstico de viento y oleaje para hoy 06 de octubre de 2026:



Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: costas de Tamaulipas y Veracruz.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: costas de Tabasco y Oaxaca.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí.



Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa occidental de Baja California Sur, y en costas de Veracruz y Tabasco.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Tamaulipas, Guerrero y Oaxaca.

Pronóstico por regiones:

Valle de México: Durante la mañana, cielo medio nublado a nublado, ambiente fresco en la región y frío con bancos de niebla en zonas altas. Por la tarde, ambiente templado, cielo nublado con lluvias puntuales muy fuertes en el Estado de México (suroeste) y lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México, mismas que podrían originar deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Todas las lluvias con descargas eléctricas. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 13 a 15 °C y la máxima de 22 a 24 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé una temperatura mínima de 8 a 10 °C y una máxima de 20 a 22 °C. Viento de componente norte 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.



Península de Baja California: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día, con lluvias fuertes y descargas eléctricas en Baja California Sur (centro y sur), las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; así como intervalos de chubascos en Baja California. Por la mañana, ambiente cálido, y templado en zonas serranas de Baja California. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, y muy caluroso en el noreste de Baja California. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Baja California y rachas de hasta 35 km/h en Baja California Sur. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en la costa occidental de Baja California Sur.



Pacífico Norte: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día, con lluvias puntuales fuertes en Sinaloa (sur), las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; así como intervalos de chubascos en Sonora. Todas las lluvias con descargas eléctricas. Por la mañana, ambiente templado a cálido. Durante la tarde, ambiente caluroso, y muy caluroso en el noroeste de Sonora. Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h en la región.



Pacífico Centro: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día, con lluvias puntuales muy fuertes en Michoacán (este) y lluvias puntuales fuertes en Nayarit (norte), Jalisco (oeste y sur) y Colima, mismas que podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Todas las lluvias con descargas eléctricas. Por la mañana, ambiente fresco a templado. Durante la tarde, ambiente cálido. Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h en la región.



Pacífico Sur: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día, con lluvias puntuales intensas en Guerrero (sureste), Oaxaca (norte, este y suroeste) y Chiapas (norte, este y sur), mismas que podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Todas las lluvias con descargas eléctricas. Por la mañana, ambiente fresco, con bancos de niebla en zonas serranas de Oaxaca. Durante la tarde, ambiente cálido. Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Oaxaca, y rachas de hasta 40 km/h en Guerrero y Chiapas. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en costas de Guerrero y Oaxaca.



Golfo de México: Cielo nublado la mayor parte del día, con lluvias puntuales torrenciales en Veracruz (norte y centro) y lluvias puntuales intensas en Tamaulipas (sureste) y Tabasco (sur y oeste), las cuales podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, generar deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Todas las lluvias con descargas eléctricas. Por la mañana, ambiente fresco a templado, así como fresco en la zona montañosas central de Veracruz. Durante la tarde, ambiente cálido. Viento de componente norte de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en Veracruz y Tamaulipas; y viento de componente norte de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Tabasco. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en las costas de Veracruz y Tabasco, y oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en la costa de Tamaulipas.



Península de Yucatán: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día, con lluvias puntuales muy fuertes en Campeche (suroeste) y fuertes en Yucatán (norte, centro y oeste) y Quintana Roo (oeste), mismas que podrían generar inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Todas las lluvias con descargas eléctricas. Por la mañana, ambiente templado. Durante la tarde, ambiente cálido. Viento del este y sureste de 20 a 30 km/h en zonas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo.



Mesa del Norte: Cielo nublado la mayor parte del día, con lluvias puntuales fuertes en San Luis Potosí (este), las cuales podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, generar deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; así como intervalos de chubascos en Chihuahua, Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León y Aguascalientes. Todas las lluvias con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Por la mañana, ambiente fresco a templado. Durante la tarde, ambiente templado a cálido. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí; así como rachas de viento de hasta 35 km/h en Chihuahua, Durango, Zacatecas y Aguascalientes.



Mesa Central: Cielo nublado la mayor parte del día, con lluvias puntuales muy fuertes en Puebla (suroeste) y Morelos, y lluvias puntuales fuertes en Querétaro (norte), Hidalgo (norte y este) y Tlaxcala, dichas lluvias podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; así como lluvias con intervalos de chubascos en Guanajuato. Todas las lluvias con descargas eléctricas. Por la mañana, ambiente fresco en la región, y frío en zonas altas de Hidalgo, Tlaxcala y Puebla; además de bancos de niebla dispersos. Durante la tarde, ambiente templado. Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h en la región.

Las lluvias máximas de las últimas 24 horas (en milímetros) se registraron en:

Jonuta, Tab., 93.0; Ostuacán, Chis., 91.0; La Magdalena Contreras, CDMX, 81.0; Ayutla de los Libres, Gro., 65.0; San Felipe Orizatlán, Hgo., 48.0; Loreto, B.C.S., 44.0; Chapala, Jal., 42.0; Atarjea, Gto., 41.0; San Marcos, Nay., 37.0; Chalma, Ver., 30.0 y Ocoyoacac, Edo. Méx., 10.0.

Las temperaturas máximas (en °C) se registraron en:

Choix, Sin., 38.6; Altar, Son., 37.2; Hermosillo, Son., 37.0; Mérida, Yuc., 36.1; La Paz, B.C.S., 36.0; Campeche, Camp., 35.6; Tapachula, Chis., 35.0; Acapulco, Gro., 34.2; Colima, Col., 33.1 y Tacubaya, CDMX, 22.1.

Las temperaturas mínimas (en °C) se registraron en:

Zacatecas, Zac., 11.7; Toluca, Edo. Méx., 12.8; Pachuca, Hgo., 14.0; Saltillo, Coah., 14.9; Tlaxcala, Tlax., 15.0; Puebla, Pue., 15.2; Lagos de Moreno, Jal., 15.4; Hidalgo del Parral, Chih., San Cristóbal de las Casas, Chis. y Tacubaya, CDMX, 15.8.