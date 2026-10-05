IMSS Bienestar mantiene diálogo con trabajadores de hospitales en Veracruz

octubre 5, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Luego de la manifestación de personal de hospitales de Xalapa, las autoridades del IMSS Bienestar aseguraron que mantiene el abastecimiento de medicamentos, insumos y material de curación, así como un diálogo abierto con los trabajadores.

A través de sus redes sociales el organismo aseguro que se han entregado hasta el momento más de 10.5 millones de piezas de medicamentos e insumos a los hospitales.

«Las unidades operan con normalidad, la atención médica se brinda de manera continua y se mantienen abiertos los canales para atender los planteamientos del personal».

Además, informaron que se establecieron mesas de diálogo con el personal de salud para atender su planteamiento y dar seguimiento a las necesidades identificadas en cada unidad médica.

Luego de dar cuenta que siguen los trabajos de rehabilitación en varias áreas del Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz, indicó que iniciarán también en el Centro de Alta Especialidad en Xalapa.

El IMSS Bienestar dijo que durante la manifestación del domingo en la ciudad capital no de identifico representación institucional, sindical o alguna unidad de adscripción, por lo que la coordinación estatal no recibió ningún pliego petitorio.

Finalmente, aseguraron que las unidades médicas en el estado de Veracruz trabajan de manera normal.