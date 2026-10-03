Municipios de Veracruz, interesados en convertirse en Pueblos Mágicos

octubre 3, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. El secretario de Turismo de Veracruz, Igor Rojí López dio a conocer que municipios como San Andrés Tuxtla, Santiago Tuxtla y Zongolica se encuentran entre los municipios de Veracruz interesados en obtener el nombramiento de Pueblo Mágico.

No obstante, explicó que, actualmente no existe una convocatoria abierta a nivel federal para incorporar nuevos destinos al programa.

Dijo que alcaldes de distintos municipios han expresado su intención de buscar el distintivo y consideró que existen localidades con potencial para obtenerlo.

“San Andrés, Santiago, Zongolica, hay muchos municipios que sus alcaldes me han comentado el deseo, hay potencial”, añadió.

El funcionario explicó que el proceso depende de la Federación y hasta el momento no existe una fecha para que los municipios interesados puedan presentar formalmente sus candidaturas.

“Hay muchísimo interés siempre, por sumarse a un programa que es muy exitoso del gobierno Federal, pero ahorita está cerrada la convocatoria”.

Rojí López indicó que la última convocatoria para incorporar nuevos Pueblos Mágicos se realizó, según recordó, en 2021, por lo que actualmente las autoridades estatales se mantienen a la espera de que se abra un nuevo proceso.

“La última convocatoria yo creo que fue en el 2021 y no hay fecha entonces para que pueda volver a darse”.