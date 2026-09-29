Capacitan a asesores inmobiliarios en Xalapa sobre prevención de lavado de dinero y gestión comercial

Capacitan a asesores inmobiliarios en Xalapa sobre prevención de lavado de dinero y gestión comercial

septiembre 29, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. La organización Espacio Cultural y Bienes Raíces A.C. (ECyBR AC) llevó a cabo durante el lunes 28 de septiembre una Jornada de Capacitación Formativa en la capital del estado, para fortalecer la profesionalización del sector inmobiliario y responder a las regulaciones vigentes en materia fiscal y administrativa.

El encuentro tuvo sede en las instalaciones del Hotel Klimt, en Xalapa, donde se dieron cita agentes e intermediarios del ramo para actualizar sus conocimientos en materia legal, operacional y comercial.

La jornada dio inicio formal a las 9:00 horas con la presentación de la asociación a cargo de la L.C. Emilia Cadena Hernández, representante legal y presidenta de ECyBR AC.

Dentro de los temas abordados destacó la participación del Mtro. Raúl Díaz Cruz, quien impartió la ponencia orientada a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) y las disposiciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Durante su intervención, se enfatizó el análisis del marco legal que regula las actividades vulnerables relacionadas con la compraventa de bienes inmuebles, detallando las responsabilidades y obligaciones de los asesores inmobiliarios ante las autoridades financieras.

Asimismo, la programación incluyó ponencias sobre gestión administrativa, a cargo de la L.A.E. Ma. Elizabeth Tapia Padilla, y estrategias de promoción y comercialización impartidas por la L.C. Emilia Cadena Hernández, quienes resaltaron la importancia del diagnóstico como un elemento clave para garantizar cierres exitosos y seguros en las transacciones.

Representantes del sector destacaron la relevancia de mantener una formación continua en la entidad veracruzana para brindar certeza jurídica a los clientes y cumplir rigurosamente con la normatividad federal que rige la actividad comercial de bienes raíces.