UV cambia a clases virtuales por lluvias en Veracruz

octubre 2, 2026

Xalapa, Ver. La Universidad Veracruzana (UV) informó que las actividades académicas presenciales serán trasladadas a modalidad virtual este viernes 2 y sábado 3 de octubre, como medida preventiva ante las condiciones meteorológicas que se presentan en distintas zonas del estado.

La medida contempla a la comunidad universitaria de las cinco regiones de la UV, con el objetivo de reducir los desplazamientos y prevenir riesgos ante el pronóstico de lluvias y tormentas.

Las clases programadas para estos días continuarán de manera virtual, por lo que estudiantes y docentes deberán mantenerse atentos a las indicaciones de sus facultades, institutos y profesores para conocer los horarios y plataformas que utilizarán.

La decisión se relaciona con el incremento en el potencial de lluvias asociado a sistemas meteorológicos que afectan a Veracruz, entre ellos la presencia de una onda tropical y el Frente Frío número 1.

La UV recomendó a su comunidad mantenerse informada a través de los canales oficiales de la institución y atender las recomendaciones de las autoridades de Protección Civil.

Por el momento, la disposición corresponde únicamente a los días 2 y 3 de octubre, mientras que cualquier cambio en las actividades académicas será comunicado por la Universidad Veracruzana mediante sus canales oficiales.