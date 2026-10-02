Blindan bancos y torre SSP en Xalapa por posible marcha del 2 de octubre

octubre 2, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. Edificios públicos y diversas sucursales bancarias del primer cuadro de la capital veracruzana fueron blindados con vallas metálicas antidisturbios y vallad de madera como medida preventiva ante la posible jornada de movilizaciones programadas para este viernes 2 de octubre.

Entre los inmuebles intervenidos destaca la torre central de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), ubicada en el cruce de las calles Zaragoza y Leandro Valle, a un costado del Palacio de Gobierno. En el perímetro del recinto oficial se desplegaron estructuras metálicas para delimitar los accesos y mantener un perímetro de contención previo al arribo de los contingentes.

De igual forma, sobre la avenida Juan de la Luz Enríquez, personal de mantenimiento colocó tablones de madera para cubrir ventanales, accesos principales y cajeros automáticos de las sucursales bancarias de BBVA y Santander, buscando prevenir daños en las fachadas durante el desarrollo de la manifestación.

Estas medidas preventivas responden a los llamados emitidos a través de redes sociales por diversos colectivos estudiantiles y organizaciones sociales para marchar en el marco del 58 aniversario de la represión estudiantil de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, Ciudad de México.

De acuerdo con los itinerarios difundidos por las agrupaciones convocantes, el punto de concentración principal de los contingentes será el Teatro del Estado “Ignacio de la Llave”, desde donde iniciará la movilización sobre la avenida Manuel Ávila Camacho hasta culminar con un mitin en la Plaza Sebastián Lerdo de Tejada.

Por su parte, elementos de la Dirección General de Tránsito del Estado y la Policía Municipal alistan operativos viales para realizar cierres escalonados en el centro histórico durante el paso de la marcha y resguardar la integridad de transeúntes y manifestantes.