Sheinbaum anuncia decreto para obligar a plataformas digitales a reportar y bajar contenido violento

octubre 2, 2026

El objetivo, evitar sucesos como el de la muerte de una subdirectora de Secundaria y ataques entre estudiantes

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Tras la agresión registrada en una secundaria de Torreón, Coahuila, que dejó una integrante del personal directivo muerta y cuatro personas lesionadas, el gobierno federal prepara un decreto para establecer nuevas obligaciones a las plataformas digitales, principalmente en la detección, reporte y retiro oportuno de contenidos que inciten directamente a la violencia, así como de material relacionado con abuso y acoso.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que, por instrucciones suyas, se conformó un grupo de trabajo coordinado por la Consejería Jurídica, con la participación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Agencia de Transformación Digital, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) e instituciones académicas.

El objetivo, explicó, es avanzar en una regulación que permita actuar antes de que determinados contenidos o conductas difundidos en internet puedan derivar en hechos violentos, particularmente aquellos que involucren a niñas, niños y adolescentes.

Sheinbaum señaló que espera que el grupo de trabajo presente la próxima semana un decreto que establezca con claridad las obligaciones de las plataformas para retirar contenidos que promuevan o inciten a la violencia.

“Tiene que quedar muy claro cuáles, para que no rayen la censura”, puntualizó la mandataria, al señalar que la propuesta será elaborada con la participación de especialistas de instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN).

La presidenta también cuestionó que las plataformas digitales permitan la circulación de contenidos relacionados con abuso infantil y otros actos delictivos, pese a que puedan tener conocimiento de su existencia.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, detalló que las investigaciones preliminares sobre los hechos ocurridos en la Escuela Secundaria General Número 13 de Torreón indican que dos jóvenes mayores de edad, identificados como hermanos y exalumnos del plantel, ingresaron a las instalaciones y atacaron con armas blancas a personal educativo y estudiantes.

Durante la agresión, una integrante del personal directivo resultó gravemente lesionada y posteriormente perdió la vida.

Además, cuatro personas fueron heridas: dos docentes, uno de ellos en estado delicado, un alumno y una mujer reportada como estable.

García Harfuch informó que el gobierno federal mantiene coordinación con las autoridades de Coahuila, particularmente con la Fiscalía estatal, para apoyar las investigaciones y establecer medidas de prevención que permitan reducir el riesgo de nuevos episodios.

Uno de los principales componentes de la estrategia será el fortalecimiento del monitoreo de redes sociales, servicios de mensajería, foros y otros espacios digitales por parte de las instituciones de seguridad.

El titular de la SSPC explicó que, mediante el Centro Nacional de Inteligencia, se reforzarán las capacidades de investigación en fuentes abiertas para identificar patrones, reconstruir actividades digitales vinculadas con posibles amenazas y detectar llamados creíbles a cometer actos de violencia.

Sin embargo, García Harfuch hizo una precisión: consultar determinado contenido o realizar una expresión en redes sociales no significa por sí mismo que una persona vaya a cometer un delito.

La labor de inteligencia, dijo, consiste en distinguir entre una expresión, un contenido que represente un riesgo y una amenaza concreta que requiera atención inmediata.