Registra Veracruz bajo crecimiento en exportaciones durante el segundo trimestre de 2026: Inegi

octubre 2, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. Durante el segundo trimestre de 2026, el valor de las exportaciones originadas en el estado de Veracruz alcanzó un monto de mil 862.7 millones de dólares, ubicando a la entidad en el lugar número 16 a nivel nacional.

Sin embargo, la actividad comercial veracruzana hacia el mercado exterior registró un crecimiento anual de apenas el 1.1 por ciento, colocándose significativamente por debajo de la media nacional, que se situó en 31.6 por ciento.

De acuerdo con los datos presentados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) a través de los resultados de las Exportaciones por Entidad Federativa (ETEF), la contribución de Veracruz representa tan solo el 1.0 por ciento del valor total del comercio exterior de mercancías en el país, el cual acumuló 195 mil 260.7 millones de dólares entre los meses de abril y junio de este año.

A nivel nacional, las ventas externas continuaron encabezadas por entidades del norte y centro del país. Chihuahua se posicionó en el primer lugar con 49 mil 027.5 millones de dólares (25.1 por ciento del total nacional), seguido por Jalisco con 23 mil 585.1 millones (12.1 por ciento) y Nuevo León con 18 mil 533.5 millones de dólares (9.5 por ciento).

En contraste con el modesto avance de Veracruz, entidades como Jalisco y Chihuahua registraron crecimientos anuales del 130.8 y 87.3 por ciento, respectivamente.

El comportamiento de la economía de exportación en la entidad veracruzana se mantuvo alineado con la estructura predominante en el país, donde el sector manufacturero representó el 92.5 por ciento de la producción destinada al extranjero, mientras que la minería (petrolera y no petrolera) concentró el 5.2 por ciento y el sector agropecuario el 2.3 por ciento.

A pesar de contar con una posición geográfica privilegiada y una amplia infraestructura portuaria e industrial, el modesto repunte de 1.1 por ciento en el valor de sus ventas al extranjero evidencia un estancamiento en la capacidad productiva y de exportación de los sectores industrial y agroalimentario en territorio veracruzano frente a la dinámica comercial del resto de los estados de la República.