Impulsan biofertilizante orgánico de producción agrícola en Veracruz y Puebla

septiembre 28, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. La donación de más de 1 mil 860 toneladas de biofertilizante orgánico generado ha permitido la recuperación de suelos e incrementos productivos en más de mil hectáreas de cultivo distribuidas en comunidades rurales de los estados de Veracruz y Puebla.

Este producto fue donado por la empresa Altosano Granjas Carroll México, es conocido «Piglizante» y se produce a partir del tratamiento anaeróbico de los residuos orgánicos de la producción porcina en las instalaciones de la compañía.

Su efectividad biológica fue evaluada por investigadoras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y validada formalmente en 2018 por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

En el territorio veracruzano, las entregas se han coordinado con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa). Durante el ejercicio 2025 se distribuyeron 460 toneladas en beneficio de productores de las localidades de Estanzuela, Lerdo Chico, Colonia Libertad, Magueyitos y Tepozoteco, pertenecientes al municipio de Altotonga.

Para el presente año 2026, la cobertura en Veracruz se amplió con la entrega de 600 toneladas adicionales destinadas a 600 hectáreas de maíz en municipios de la región central como Villa Aldama, Altotonga y zonas aledañas.

Aunado a ello, en la comunidad de San Isidro El Barranco, municipio de Atzalan, se suministraron 100 toneladas aplicadas en 17 hectáreas dedicadas al cultivo de limón, maíz, café, canela y flores de anturio. En este último rubro, floricultores locales reportaron un aumento superior al 20 por ciento en el rendimiento y calidad de su producción.

Paralelamente, en la entidad vecina de Puebla, la empresa entregó 700 toneladas del insumo orgánico a productores del ejido Nuevo Quimixtlán, en el municipio de Guadalupe Victoria.

Especialistas e instituciones técnicas han documentado que el uso del «Piglizante» genera un incremento promedio del 10 por ciento en el rendimiento de los cosechados.

Con esta estrategia, la firma busca consolidar sus criterios de sustentabilidad ambiental y apoyar la economía de pequeños productores al reducir los costos de fertilización tradicional.