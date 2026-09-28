Sheinbaum ordena reforzar coordinación con Morelos tras ejecución de dos estudiantes en Cuernavaca

septiembre 28, 2026

Calificó como “muy lamentable y triste” el homicidio de los jóvenes y señaló que se trata de un hecho que genera especial preocupación

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum instruyó a su gabinete de seguridad y a la Secretaría de Gobernación a reforzar la coordinación con el gobierno de Morelos y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) tras el asesinato de dos estudiantes de la Preparatoria Número 2, ocurrido la noche del sábado en Cuernavaca.

La mandataria calificó como “muy lamentable y triste” el homicidio de los jóvenes y señaló que se trata de un hecho que genera especial preocupación debido a que se suma a otros casos de estudiantes que han perdido la vida en la entidad.

Durante su conferencia, Sheinbaum informó que pidió a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, establecer comunicación con la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, así como con la rectora de la UAEM y con los propios estudiantes, con el propósito de conocer con mayor precisión lo que está ocurriendo y determinar medidas adicionales de prevención.

“Que nos pongamos en contacto con la rectora de la universidad y también con los estudiantes para ver de qué manera, exactamente qué es lo que está pasando y de qué manera se pueden hacer mayores acciones de prevención con los estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos”, explicó.

La presidenta confirmó además que existe un refuerzo de la presencia de fuerzas federales en distintas zonas de Morelos, particularmente en Cuautla, como parte de las acciones de seguridad que se mantienen en la entidad.

Sheinbaum también instruyó al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, a trabajar específicamente en Cuernavaca, donde, de acuerdo con la presidenta, los principales delitos que se registran corresponden al fuero común.

La jefa del Ejecutivo federal señaló que los homicidios han disminuido de manera importante en la capital morelense; sin embargo, reconoció que otros delitos, entre ellos los robos, presentan incrementos, por lo que consideró necesario fortalecer las acciones de prevención y coordinación entre las autoridades.

“Vamos a estar en contacto y coordinándonos con la gobernadora para ver en qué necesita nuestro apoyo”, afirmó.

La presidenta subrayó que el objetivo es identificar con precisión las circunstancias que están afectando a los jóvenes y, a partir de ello, establecer medidas que permitan prevenir nuevos hechos de violencia contra integrantes de la comunidad universitaria.