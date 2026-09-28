Continúa jornada de vacunación antirrábica en Xalapa; es gratuita

septiembre 28, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. La jornada de vacunación antirrábica continúa en Xalapa con módulos instalados en distintos puntos de la ciudad y brigadas que se desplazan a los sitios donde son solicitadas, informó la alcaldesa Daniela Griego Ceballos.

Explicó que la Secretaría de Salud proporciona las dosis al Ayuntamiento, que a través de la Dirección de Salud y el Centro de Bienestar Animal participa en la aplicación de las vacunas.

“Traemos también la jornada de vacunación antirrábica en diferentes centros comunitarios, en el Centro de Bienestar Animal y va la brigada también moviéndose en la Dirección de Salud para aplicar donde nos soliciten”, señaló.

La presidenta municipal destacó que la aplicación de la vacuna es gratuita y llamó a la población a consultar los puntos donde se realiza la jornada.

“Es de manera gratuita”, afirmó.

Griego Ceballos indicó que las brigadas han acudido a distintos sectores de Xalapa, entre ellos la zona de Higueras, además de que el Centro de Bienestar Animal ubicado en El Castillo participa en estas acciones.

Precisó que por el momento no contaba con el número de dosis disponibles o aplicadas, pero aseguró que se trata de una cantidad importante proporcionada por la Secretaría de Salud.

La información sobre los puntos de vacunación se difunde a través de las redes sociales y la página oficial del Ayuntamiento de Xalapa.