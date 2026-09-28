Bajan 12% asaltos a transeúntes en Veracruz

septiembre 28, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. El delito de robo a transeúnte en la vía pública registró una disminución del 12.1 por ciento en el estado de Veracruz durante el acumulado de los primeros ocho meses del presente año, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp).

El informe oficial revela que, tan solo durante el mes de agosto, la Fiscalía General del Estado (FGE) abrió 38 carpetas de investigación por agresiones o despojos a peatones en territorio veracruzano, cifra que representa una caída del 25.5 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Esta tendencia se enmarca en un descenso general del 6.46 por ciento en la incidencia delictiva global reportada por las autoridades de seguridad pública en la entidad al cierre del último balance mensual.

Sin embargo, los reportes oficiales detallan diferencias marcadas por regiones en la entidad veracruzana.

Mientras que a nivel estatal los indicadores muestran un descenso constante, focos rojos en la región de las Altas Montañas, como el municipio de Córdoba, concentran repuntes en la modalidad con violencia, acumulando hasta 19 denuncias formales por asaltos a transeúntes en espacio público en lo que va del año.

Vecinos y colectivos de diversas áreas urbanas han reiterado el llamado a reforzar los patrullajes preventivos en zonas comerciales y paraderos de transporte público, al señalar que muchas de las agresiones menores en colonias no quedan asentadas formalmente ante las autoridades del ministerio público.