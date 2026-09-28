Marath Bolaños destaca reducción de jornada laboral dentro de logros de la 4T

septiembre 28, 2026

También incluye en la lista la mejora del Salario Mínimo

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales hacia 2030, el incremento del salario mínimo y la incorporación de trabajadores de plataformas digitales a la seguridad social fueron presentados como algunos de los principales cambios de la política laboral durante el segundo año del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Al participar en la glosa del Segundo Informe de Gobierno, realizada en Palacio Nacional, el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños López, sostuvo que la administración federal impulsa una nueva etapa de recuperación de los derechos laborales, con énfasis en los ingresos, la protección social y las condiciones de trabajo.

El funcionario informó que en agosto pasado 62.6 millones de personas integraron la población económicamente activa, mientras que la población ocupada alcanzó 60.7 millones, la cifra más alta para un mes de agosto y la cuarta más elevada de toda la serie. Representa, dijo, 1.3 millones de personas ocupadas más que en agosto de 2025.

Uno de los principales indicadores destacados fue el comportamiento del salario mínimo. Bolaños señaló que desde 2018 éste ha registrado una recuperación de 154 por ciento en términos reales, al pasar de 88 pesos diarios a 315 pesos en 2026, equivalente a un ingreso mensual de alrededor de 9 mil 584 pesos.

El secretario utilizó como referencia el poder adquisitivo para dimensionar el incremento. Explicó que en 2018 el salario mínimo permitía adquirir aproximadamente 0.8 canastas básicas, mientras que actualmente alcanza para 1.9, prácticamente el doble.

Otro de los cambios centrales es la reducción de la jornada laboral. Después de más de un siglo con una jornada de 48 horas semanales, el gobierno estableció una ruta gradual para llegar a 40 horas en 2030.

La primera reducción, de dos horas, comenzará el próximo año y, de acuerdo con Bolaños, beneficiará directamente a más de 13 millones de trabajadores, sin disminución de salarios ni prestaciones.

El secretario también reportó avances en la regulación del trabajo mediante plataformas digitales. Al cierre de agosto, 199 mil 454 personas habían superado el umbral de ingresos establecido y contaban con acceso completo a la seguridad social.

Además, 1.77 millones de trabajadores quedaron protegidos contra riesgos de trabajo, incluso quienes laboran de manera eventual, como una hora al día o un solo día a la semana.

En el campo, destacó la creación del Certificado Laboral para la Agroexportación, cuyo objetivo es verificar el cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social en las cadenas exportadoras.

El programa piloto comenzó el 17 de septiembre con empresas exportadoras de aguacate y, a partir del 1 de octubre, el certificado será requisito para exportar este producto. La medida busca beneficiar a cerca de 200 mil trabajadores agrícolas.

Bolaños también informó que Jóvenes Construyendo el Futuro ha beneficiado históricamente a más de 3.6 millones de jóvenes, con una inversión superior a 177 mil millones de pesos.

En el segundo año de la actual administración, el programa atendió a 619 mil jóvenes, con recursos por 44 mil millones de pesos.

De acuerdo con los datos citados por el funcionario, siete de cada 10 egresados del programa tienen posteriormente una actividad productiva, ya sea mediante un empleo o al reincorporarse a los estudios.

En materia de participación femenina, Bolaños destacó que la participación económica de las mujeres llegó a 41 por ciento, un incremento de 2.2 puntos porcentuales, mientras que el porcentaje de trabajadores que laboran más de 48 horas a la semana disminuyó de 27.1 a 22.2 por ciento entre 2020 y 2025.

El secretario resumió estos cambios bajo el concepto de una “primavera laboral”, con la que el gobierno busca vincular el aumento de los ingresos con una mayor protección social y una reducción progresiva del tiempo destinado al trabajo.

El eje de la política laboral, sostuvo, es que el crecimiento económico se traduzca en mejores condiciones de vida, mayor protección social y un equilibrio más amplio entre trabajo, vida familiar y vida personal.