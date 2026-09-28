Sheinbaum destaca reformas constitucionales logradas por la 4T

septiembre 28, 2026

Las “fundamentales” ya fueron concretadas. Indica

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que las reformas constitucionales esenciales de la Cuarta Transformación ya fueron concretadas, al considerar que durante el actual periodo legislativo se modificó de manera profunda la Carta Magna para incorporar derechos sociales, fortalecer la soberanía nacional y establecer nuevas reglas en materia laboral y democrática.

Durante su reflexión sobre cómo imagina a México dentro de 20 años y el legado de su gobierno y del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Sheinbaum hizo un recorrido histórico por las principales transformaciones constitucionales del país y sostuvo que la llamada Cuarta Transformación constituye una nueva etapa de cambios al pacto social mexicano.

La mandataria señaló que la Constitución de 1824 estableció a México como una república federal, mientras que la de 1857, junto con las Leyes de Reforma, consolidó un Estado civil, eliminó fueros y privilegios y estableció la igualdad ante la ley.

Posteriormente, explicó, la Constitución de 1917 incorporó derechos sociales, la propiedad colectiva de la tierra, derechos laborales y la soberanía nacional sobre los recursos naturales.

De acuerdo con su interpretación, durante el periodo neoliberal se revirtieron parte de esos principios sociales, situación que, dijo, contribuyó a generar desigualdad y al surgimiento del movimiento que posteriormente dio origen a la Cuarta Transformación.

Sheinbaum sostuvo que, con las mayorías legislativas alcanzadas por la transformación, fue posible impulsar una serie de reformas constitucionales que, desde su perspectiva, recuperan la dimensión social de la Carta Magna.

Entre ellas mencionó el reconocimiento constitucional de los pueblos, la recuperación del carácter público de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como modificaciones en materia energética para fortalecer la participación del Estado.

También destacó las reformas laborales y la incorporación de derechos relacionados con bienestar, salud y vivienda.

La presidenta calificó al actual periodo legislativo como el “periodo del Constituyente de la Cuarta Transformación”, al considerar que las modificaciones realizadas no sólo representan cambios legales, sino una transformación del contenido social de la Constitución.

Sheinbaum aseguró que, con la reforma que se encuentra pendiente de aprobación en el Senado en materia de nacionalidad para quienes ocupen las gubernaturas y la Presidencia, quedarían establecidos los cambios constitucionales que considera esenciales para este proyecto político.

La mandataria también argumentó que una eventual reversión de estas reformas sería difícil, particularmente porque varios de los nuevos derechos quedaron incorporados a la Constitución.

Puso como ejemplos la pensión para adultos mayores, las disposiciones laborales y el mandato de que el salario mínimo registre incrementos por encima de la inflación.

La Constitución efectivamente establece actualmente la pensión no contributiva para personas adultas mayores y diversas garantías sociales.

En materia democrática, Sheinbaum destacó las reformas relacionadas con la no reelección y el nepotismo, que presentó como parte de los cambios destinados a modificar las reglas para el ejercicio del poder público.

La presidenta sostuvo que el objetivo de esta etapa es que el Estado garantice bienestar, libertades, democracia y justicia social, bajo una concepción en la que la representación política debe estar vinculada con los derechos y necesidades de la población.