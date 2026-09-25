Veracruz y Tlaxcala alistan convenio de seguridad y blindaje carretero en zonas limítrofes

septiembre 25, 2026

Con el objetivo de cerrar el paso a la incidencia delictiva en carreteras y tramos limítrofes, los gobiernos de Veracruz y Tlaxcala instalaron la primera Mesa Interestatal de Construcción de Paz, un encuentro bilateral enfocado en la firma de un convenio marco de colaboración policial y de procuración de justicia.

La sesión de trabajo estuvo encabezada por el secretario de Gobierno de Veracruz, Ricardo Ahued Bardahuil, en representación de la gobernadora Rocío Nahle, junto con el titular de la Secretaría de Gobierno de Tlaxcala, Luis Antonio Ramírez Hernández, en representación de la mandataria Lorena Cuéllar Cisneros.

Enlace tecnológico y patrullajes conjuntos

El eje medular de los acuerdos consiste en sincronizar los sistemas de videovigilancia y radiocomunicación C5 y C4 de ambas entidades. Esta interconexión permitirá el cruce inmediato de datos en tiempo real, el monitoreo continuo de arcos del Registro Público Vehicular y la trazabilidad de vehículos con reporte de robo o involucrados en hechos ilícitos.

A través de esta plataforma compartida, las dependencias de auxilio y seguridad agilizarán los tiempos de respuesta ante emergencias, estableciendo protocolos homologados para desplegar persecuciones coordinadas y operativos mixtos en las vías de comunicación que unen a las dos entidades federativas.

Blindaje en zonas limítrofes

La estrategia conjunta prioriza la vigilancia en las franjas fronterizas donde históricamente se concentran asaltos al transporte de carga y desplazamientos de grupos generadores de violencia. Los mandos acordaron compartir productos de inteligencia y mapeos de riesgo para anticipar conductas delictivas.

A la primera sesión de la Mesa acudieron los titulares de Seguridad Pública, Protección Civil, Fiscalías Generales de Justicia y áreas de análisis criminal de Veracruz y Tlaxcala, así como mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, corporaciones federales que respaldarán el despliegue en campo.