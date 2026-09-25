Manchester City es culpable de 114 infracciones financieras en la Premier League

septiembre 25, 2026

Manchester City fue declarado culpable de 114 de las 115 infracciones financieras que la Premier League presentó en su contra, según información publicada por The Athletic y fuentes citadas por la BBC.

El caso surgió en febrero de 2023, cuando el multicampeón de la Premier League fue acusado de 115 infracciones a las normas relacionadas con el “juego limpio financiero”, producto de una investigación de cuatro años.

Los cargos se refieren al período de negocios del club entre 2009 y 2018, durante el cual ganó ocho trofeos, entre ellos tres títulos de la Premier League, tres Copas de la Liga, un Community Shield y una Copa de Inglaterra.

La resolución fue emitida por una comisión independiente, aunque todavía no se han anunciado las sanciones correspondientes. El club, que niega rotundamente todos los cargos, tiene previsto presentar una apelación contra la decisión.

Las cinco categorías de las infracciones

Los 115 cargos se agrupan en cinco categorías:

54 casos por no haber proporcionado información financiera precisa entre las temporadas 2009-10 y 2017-18.

entre las temporadas 2009-10 y 2017-18. 14 cargos por no proporcionar detalles precisos sobre los pagos a jugadores y entrenadores entre las temporadas 2009-10 y 2017-18.

a jugadores y entrenadores entre las temporadas 2009-10 y 2017-18. 5 cargos por incumplimiento de las normas de la UEFA , incluido el Juego Limpio Financiero (FFP), entre las temporadas 2013-14 y 2017-18.

, incluido el Juego Limpio Financiero (FFP), entre las temporadas 2013-14 y 2017-18. 7 infracciones a las normas de juego limpio financiero de la Premier League entre las temporadas 2015-16 y 2017-18.

de la Premier League entre las temporadas 2015-16 y 2017-18. 35 casos de falta de cooperación con las investigaciones de la Premier League entre diciembre de 2018 y febrero de 2023.

Entre las acusaciones clave se encuentran el encubrimiento de fondos procedentes de los propietarios, que en la práctica constituían una donación, como ingresos por patrocinio, lo que permitía reducir las pérdidas reportadas, y los pagos “fuera de los libros” al exentrenador Roberto Mancini a través de honorarios de consultoría de un club de Abu Dabi.

Según las reglas de la Premier League, a los clubes solo se les permitía tener pérdidas de 115 millones de libras esterlinas (aproximadamente 150 millones de dólares) en un período de tres años.

Posibles sanciones

La resolución todavía no representa el final del procedimiento, ya que la Premier League debe determinar las consecuencias deportivas y económicas.

Entre las opciones que contempla el reglamento aparecen multas económicas, deducción de puntos, suspensión de partidos, restricciones relacionadas con registros de jugadores e incluso una posible expulsión de la competición, según la gravedad de la resolución.