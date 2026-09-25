Detectan presunta filtración de casi 13 millones de registros a call centers

septiembre 25, 2026

Una publicación en Telegram difundida el 22 de septiembre de 2026, en la que un usuario ofrece la venta de bases de datos supuestamente atribuibles a diferentes call centers, con más de 12.9 millones de registros, fue el punto de partida de la investigación que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno inició de oficio.

Los registros incluirían nombre completo, medios de contacto (correo electrónico, teléfono y celular), fecha de nacimiento, RFC, domicilio y datos bancarios.

La dependencia obtuvo una muestra de 13 mil registros correspondientes a 13 bases de datos distintas, a nombre de diversas personas morales.

Entre los nombres comerciales identificados se encuentran Amazon, American Express, Afirme, Banamex, Banco del Bajío, BBVA, Banorte, Banregio, HSBC, Inbursa, INVEX, Liverpool, Sam’s Club, Santander, Scotiabank, Sears, Suburbia, Banco Walmart, Credomatic, IXE, Sanborns, C&A y Soriana.

Facultades legales de la investigación

La Secretaría actúa con base en los artículos 39, fracción I, 54 y 55 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como en los artículos 30-B, fracción VII, y 30-F, fracción II, de su Reglamento Interior.

El análisis de los datos obtenidos durante el monitoreo permitirá determinar la presunta responsabilidad respecto de las bases comprometidas.

En caso de que se inicie el procedimiento correspondiente, la autoridad señaló que actuará con estricto apego a derecho y en protección del interés público.