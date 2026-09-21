Disminuye la incidencia delictiva en Veracruz en un 6.46 por ciento

Disminuye la incidencia delictiva en Veracruz en un 6.46 por ciento

septiembre 21, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- En el mes de agosto la incidencia delictiva en general disminuyó 6.46 por ciento y fue el segundo mes en con menor incidencia en homicidio doloso.

La gobernadora Rocío Nahle García presentó un reporte de la Secretaría de Seguridad Pública y destacó el trabajo que se hace para fortalecer la seguridad con estrategias y acciones firmes.

“En agosto la incidencia delictiva general disminuyó 6.46 por ciento, además de ser el segundo mes con menor incidencia en homicidio doloso desde que se tiene registro en el Registro Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública y el Consejo Estatal de Seguridad Pública en un 7.54 por ciento”.

Asimismo, se registró una baja en el robo habitación a 28.09 por ciento, robo a negocio 13.76 por ciento. En acciones contra la delincuencia se realizaron el mes pasado 480 cateos, se recuperaron 101 vehículos y 48 camiones de carga.

En la lucha contra el huachicol se aseguraron 5 tomas clandestinas y más de 87 mil litros de hidrocarburos.

En el reporte de la SSP se destacó la detención de 11 presuntos mandos de la delincuencia organizada y se desarticularon 6 células delictivas.

Finalmente, la gobernadora Rocío Nahle aseguró que en la primera semana de octubre, el titular de la SSP, Alfonso Reyes Garcés presentará un informe del avance en seguridad en lo que va del año.