Nahle pide esperar investigación de FGR sobre muerte de Zenyazen

septiembre 5, 2026

Isabel Ortega/Xalapa.— La gobernadora Rocío Nahle pidió esperar a que la Fiscalía General de la República (FGR) concluya las investigaciones sobre la muerte del diputado federal de Morena, Zenyazen Escobar García, y dé a conocer su reporte.

“Respecto a las investigaciones, le agradezco mucho a la Fiscalía General de la República, a la Fiscalía del Estado, que son los que están haciendo las investigaciones del tema, y ya ellos van a dar el reporte”, declaró este sábado.

Escobar fue encontrado sin vida el viernes 4 de septiembre dentro de un vehículo en la localidad de La Gloria, municipio de Puente Nacional.

Las autoridades informaron que presentaba una herida por arma de fuego. La FGR atrajo la investigación debido a que se trata de un diputado federal.

Nahle señaló que la necropsia terminó durante la madrugada y que todavía no se cuenta con información que pueda darse a conocer sobre sus resultados.

“Están todavía en eso”, respondió la gobernadora al ser cuestionada sobre si ya había información oficial de la necropsia.La mandataria también lamentó el fallecimiento de Escobar y expresó sus condolencias a su esposa, hijas y familiares.

“Es muy, muy lamentable la pérdida, en lo personal, de un compañero, de un amigo, de un funcionario, un diputado federal, representante del distrito de Córdoba”, dijo.

Nahle hizo estas declaraciones al acudir al velorio del legislador en Xalapa, acompañada por el secretario de Gobierno, Ricardo Ahued, y el subsecretario de Gobierno, José Manuel Pozos Castro.

La gobernadora evitó adelantar una versión sobre las circunstancias de la muerte y reiteró que serán las autoridades encargadas de la investigación las que informen los resultados.