Llegarán dos pandas a Atlanta tras anuncio de Xi Jinping

septiembre 25, 2026

Dos pandas gigantes volverán a convertirse en protagonistas de la relación entre China y Estados Unidos. Durante su visita de Estado a Washington, el presidente chino, Xi Jinping, anunció que dos ejemplares arribarán en los próximos días al Zoo Atlanta, en Georgia.

Se trata de Ping Ping y Fu Shuang, un macho y una hembra nacidos en la Base de Investigación de Cría de Pandas Gigantes de Chengdu.

Su llegada forma parte de un nuevo acuerdo de cooperación para la conservación de la especie entre el zoológico estadounidense y la Asociación para la Conservación de la Vida Silvestre de China.

El anuncio tiene un significado especial para Atlanta. En octubre de 2024, los cuatro pandas que permanecían en el zoológico regresaron a China al concluir un acuerdo de 25 años. Durante ese periodo, la pareja formada por Lun Lun y Yang Yang tuvo siete crías, algunas de las cuales también nacieron en Estados Unidos.

Diplomacia del panda

La relación entre estos animales y la política exterior china se remonta a 1972, cuando Beijing envió dos pandas al Zoológico Nacional de Washington después de la histórica visita del presidente estadounidense Richard Nixon a China. El gesto se convirtió en uno de los símbolos del acercamiento entre ambas naciones.

Con el paso de los años, esta práctica evolucionó. China dejó de entregar los pandas como obsequios permanentes y comenzó a establecer acuerdos de préstamo con zoológicos de otros países. Aunque los ejemplares pueden permanecer durante años en el extranjero y tener crías, los animales y sus descendientes siguen vinculados a China bajo los términos de estos convenios.

Por eso surgió el concepto de “diplomacia del panda”, utilizado para describir la manera en que Beijing emplea a esta especie como símbolo de amistad, cooperación y acercamiento internacional. La presencia o ausencia de pandas también ha coincidido en distintos momentos con cambios en las relaciones de China con otros países.

Los pandas del Zoológico Nacional de Washington regresaron a China en 2023 cuando terminó su acuerdo, en un periodo de fuertes tensiones entre Beijing y Washington. Un nuevo convenio permitió que otros ejemplares llegaran posteriormente a la capital estadounidense.

El regreso de Ping Ping y Fu Shuang a Atlanta ocurre ahora en un momento distinto, durante la visita de Xi a Washington para reunirse con Donald Trump. El mandatario chino calificó a los pandas como un “enviado de amistad” entre los pueblos chino y estadounidense, convirtiendo el anuncio de dos animales en parte del mensaje diplomático de su visita.

Los acuerdos internacionales contemplan investigaciones relacionadas con su reproducción, salud y conservación, mientras que China mantiene el control de los programas de préstamo de esta especie, cuyo hábitat natural se encuentra en su territorio.