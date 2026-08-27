Respalda la gobernadora Nahle propuesta de Sheinbaum para que gobernadores no cuenten con doble nacionalidad

Respalda la gobernadora Nahle propuesta de Sheinbaum para que gobernadores no cuenten con doble nacionalidad

agosto 27, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- La gobernadora Rocío Nahle García aplaudió la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el sentido de que las o los candidatos a las gubernaturas del estado no cuenten con la doble nacionalidad.

Entrevistada brevemente en el Poder Legislativo, previo a la entrega de la Medalla Heberto Castillo Martínez, a la profesora Gloria Sánchez, la mandataria de Veracruz consideró que se trata de una propuesta de soberanía y nacionalismo.

“Muy buena propuesta, apoyo total y parte de la soberanía, parte del nacionalismo, es ese”, dijo la gobernadora Rocío Nahle García.

Cuestionada en torno a que si no sería lo mismo de cuando son candidatos nacidos en otras entidades, respondió “nooo, prima hermana, dirían por ahí, México es México”.

CONGRESO ENCARGADO DE REVISAR

PROPUESTAS PARA EL ORFIS

Por otra parte, sobre la posibilidad de que Eric Domínguez, subsecretario de Planeación en la Secretaría de Finanzas y Planeación, indicó que sobre el tema de la renovación de la titularidad del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), tras el término del periodo de Delia González Cobos, el Congreso del Estado ya emitió la convocatoria.

“No sé cuánta gente se va a anotar, se pueden anotar los que cubran, pero ya el Congreso dirá”.

GLORIA SÁNCHEZ UNA GRAN MUJER

Finalmente, la gobernadora Rocío Nahle destacó el gran trabajo que realizó la maestra Gloria Sánchez, quien recibió la medalla “Heberto Castillo Martínez”, por su trayectoria en Veracruz.

“Hoy es un buen día para el reconocimiento a una gran veracruzana”, concluyó.