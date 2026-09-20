Rocío Nahle solicitará a la Presidenta sustitución del Hospital de Alvarado

septiembre 20, 2026

*Destaca que la remodelación hecha en 2016 fue pésima

Yhadira Paredes



Xalapa, Ver.- La gobernadora Rocío Nahle García anunció que gestionará con las autoridades federales la sustitución del Hospital de la Comunidad de Alvarado, derivado a una pésima remodelación que se realizó en el 2016.

En el marco de su recorrido por los 61 hospitales a cargo del IMSS-Bienestar para verificar el abasto de medicamentos e insumos, así como la infraestructura señaló que hay hospitales hasta con 70 años de antigüedad, por lo que el sistema IMSS Bienestar ya tiene a empresas que licitaron para realizar trabajos de remodelación.

“Alvarado estamos haciendo una petición especial, la infraestructura que se hizo en 2016, se modificó, está muy mal hecho, dejaron en obra negra unas partes, otras no. Estoy pidiendo que considere una sustitución de un nuevo centro de atención para Alvarado, porque lo que hicieron esta fatal”.

En ese sentido, indicó que las autoridades del IMSS Bienestar enviaron a un arquitecto para revisar la infraestructura del hospital de Alvarado.

“Están mandando a un arquitecto para revisar, pero Alvarado es otra cosa, le voy a sugerir a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a ver si nos puede hacer un centro de atención nuevo en Alvarado”.

Hay que recordar que este nosocomio comunitario atiende a cas 15 mil pacientes al año, en promedio entre 100 y 120 pacientes.