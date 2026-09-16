Fuego apagado en planta de sal de Jáltipan, iniciarán hoy con la limpieza

Fuego apagado en planta de sal de Jáltipan, iniciarán hoy con la limpieza

septiembre 16, 2026

*Gobernadora reporta saldo blanco por fiestas del Grito de Independencia

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Fue apagado el fuego ocasionado por la explosión de un pozo de salmuera con diésel en una planta de sal perteneciente a la empresa PVM Minera S.A. de C.V en Jáltipan, informó la gobernadora Rocío Nahle García.

Entrevistada posterior a la Guardia de Honor que realizó en el monumento a Don Miguel Hidalgo y Costilla por el 216 aniversario del inicio de la Lucha de Independencia, la mandataria, destacó que se iniciarán este día las labores de limpieza en la zona.

“Afortunadamente nos reporta Protección Civil que ya se apagó el fuego, está controlado. El día de hoy iban a seguir con las operaciones de limpieza, pero hasta ahí, todo bien”.

Cuestionada por las familias que fueron evacuados de cuatro comunidades cercanas a la planta de sal, tras la contingencia, Nahle García indicó que regresarán a sus hogares.

Además, aclaró que no se prevé una reubicación, toda vez que la zona donde fue el accidente tiene una distancia considerable de Jáltipan y las comunidades cercanas, algunas pertenecientes a Jáltipan, otras a Chinameca y Soconusco no corren riesgo.

SALDO BLANCO DE NOCHE DEL GRITO

Por otra parte, la gobernadora dio a conocer que se reporta saldo blanco tras la noche del Grito de Independencia en el estado de Veracruz.

Detalló que se llevó a cabo el acto conmemorativo en 211 municipios de la entidad y solo se suspendió en Jáltipan, derivado de la explosión e incendio en la planta de sal que costó la vida a tres personas, hasta el momento.