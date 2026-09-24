Se desperdicia agua desde hace cuatro días por fuga: vecinos de Santa Lucía

septiembre 24, 2026

Juan David Castilla

Habitantes de la localidad de Santa Lucía, en el municipio de Emiliano Zapata, denunciaron el desperdicio de agua potable que persiste desde hace más de cuatro días en la calle Santa Cecilia, a espaldas de la iglesia de la comunidad, sin que hasta el momento las autoridades correspondientes hayan solucionado el problema.

De acuerdo con los testimonios de los afectados, la fuga ha generado que el líquido corra sobre la avenida principal como si fuera un río, situación que preocupa a las familias ante la escasez de agua que se padece de manera recurrente en la región central del estado de Veracruz.

Las vecinas señalaron que, tras realizar los reportes ante la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa (CMAS), el organismo descentralizado encargado del suministro argumentó que la fuga se ubica en una toma domiciliaria y que, por ende, la reparación no les compete, dejando la responsabilidad en manos de los propietarios del inmueble.

“Cuando se hace el reporte, CMAS pregunta si es de la toma, si es de drenaje, alcantarilla o del tubo de la red. Nos han comentado que si es parte de la toma, no les compete a ellos sino al propietario arreglarlo. Ayer se fue a dialogar con los vecinos de esa parte, algunos ya escarbaron y todo, pero no le han dado solución y el agua se sigue tirando”, expresaron.

Los pobladores recriminaron la postura de la paramunicipal, argumentando que pagan tarifas elevadas por el servicio hídrico en sus recibos, por lo que exigieron la intervención inmediata de las cuadrillas del organismo operativo para frenar la fuga.

Asimismo, recriminaron la desatención por parte de los dueños de las tomas afectadas, quienes tampoco se han dado a la tarea de reparar las tuberías averiadas, permitiendo el desperdicio de miles de litros de agua.

Ante esta situación, los vecinos de Santa Lucía hicieron un llamado urgente tanto a las autoridades municipales de Emiliano Zapata como al personal de CMAS para que atiendan el reporte de manera prioritaria y se evite un mayor impacto ambiental y económico en la zona.