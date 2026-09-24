Derivado de la gratuidad se incrementaron 300 espacios más en el CONALEP en el estado

Derivado de la gratuidad se incrementaron 300 espacios más en el CONALEP en el estado

septiembre 24, 2026

Yhadira Paredes



Xalapa, Ver.- La gratuidad en la educación media superior y superior, impulsada por la gobernadora Rocío Nahle García permitió al Colegio Nacional de Educación Profesional (CONALEP), en Veracruz incrementar la matrícula con 300 espacios más para las y los jóvenes que egresan de la educación secundaria.

Así lo dio a conocer Miguel Hernández Linares, director general del CONALEP Veracruz, quien agradeció la decisión de brindar educación sin pago a los estudiantes.

El director destacó que además del no cobros por la educación impuesto por la mandataria de la entidad, los estudiantes cuentan con la beca “Benito Juárez” del Gobierno Federal lo que permite que sigan con su educación media.

Indicó que en este nuevo ciclo escolar se lograron incrementar 300 espacios en el CONALEP, pues se tenían 12 mil 500 y se amplió la cobertura.

“Nuestra matrícula ha aumentado en ese aspecto, la gratuidad ha sido un punto muy importante en ese aspecto y el tema de becas, todos nuestros jóvenes en los 15 planteles están becados”.

Asimismo, señaló que en el tema de deserción educativa, el CONALEP se encuentra pendiente para evitar que los jóvenes dejen la escuela.

“Nuestro porcentaje es mínimo, alrededor del 4 por ciento, abajo de la media nacional, aunque quisiéramos llevarlo a cero. No queremos que ningún jóven se vayan de la escuela”, sostuvo.