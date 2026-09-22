Paola Rojas acepta disculpa de Aleks Syntek tras revivir polémica con Zague

septiembre 22, 2026

La polémica entre Aleks Syntek y Paola Rojas tuvo un nuevo giro después de que el cantante buscara personalmente a la periodista para ofrecerle una disculpa por haber mencionado nuevamente el episodio relacionado con su exesposo, Luis Roberto Alves “Zague”.

El acercamiento ocurrió un día después de que Rojas le pidiera públicamente a Syntek que no la involucrara en sus recientes controversias y que no volviera a traer a la conversación un episodio que, según explicó, ya había causado suficiente daño a su familia.

Durante el programa De pisa y corre, la periodista confirmó que el intérprete se comunicó directamente con ella y reconoció su error.

Rojas explicó que Syntek le ofreció una disculpa que consideró sincera y decidió aceptarla. También señaló que no busca continuar con un enfrentamiento público y que prefiere dejar atrás lo ocurrido.

“Aleks Syntek me buscó, me ofreció una disculpa de corazón, y yo también de corazón lo perdoné y doy el tema por concluido”, expresó la conductora.

La periodista también pidió a sus seguidores que no ataquen al músico a raíz de lo sucedido. “Yo pedí respeto, pero también lo que promuevo es justamente respeto”, señaló.

Revive polémica de Zague

La controversia comenzó cuando Syntek realizó una transmisión en vivo después de las críticas que recibió por su presentación del 15 de septiembre en la alcaldía Benito Juárez.

Durante esa transmisión, el cantante mencionó a diferentes personajes y también hizo referencia a Zague y Paola Rojas, retomando el episodio ocurrido en 2018 que terminó afectando públicamente a la entonces pareja.

En aquel año, un video íntimo del exfutbolista fue difundido en internet sin autorización. Rojas y Zague posteriormente se divorciaron. La periodista recordó que aquella situación tuvo consecuencias importantes para su familia y pidió que no volviera a utilizarse dentro de las polémicas actuales del cantante.