Senado analiza impacto del ascenso y descenso en la Liga MX

septiembre 22, 2026

El debate por la ausencia del ascenso y descenso en el futbol mexicano llegó al Senado de la República, donde legisladores, futbolistas, directivos de clubes de Expansión y periodistas deportivos discutieron el futuro del sistema de competencia.

Durante el encuentro, el senador Clemente Castañeda anunció que Movimiento Ciudadano presentará una iniciativa para incorporar el mérito deportivo entre las obligaciones de las asociaciones deportivas nacionales.

La propuesta busca establecer reglas que permitan nuevamente la movilidad entre categorías. Castañeda aclaró que el objetivo no es que el Senado administre el futbol, sino generar un marco que garantice la competencia entre las distintas divisiones.

¿Por qué desapareció el ascenso y descenso?

El sistema fue suspendido en 2020, durante la pandemia de covid-19, como una medida extraordinaria para enfrentar los problemas financieros de los clubes de la entonces Liga de Ascenso. La suspensión estaba planteada inicialmente por cinco temporadas, pero el regreso nunca ocurrió.

Después de seis años, la FMF y la Liga MX confirmaron en 2026 la desaparición definitiva del ascenso y descenso deportivo. De esta manera, los equipos de la Liga de Expansión no pueden conseguir un lugar en Primera División únicamente por sus resultados, mientras que los clubes de la máxima categoría tampoco pierden su sitio por su desempeño deportivo.

La situación ha generado un reclamo constante entre los equipos de la segunda categoría, algunos de los cuales incluso acudieron al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para buscar la restitución del sistema. Mientras tanto, la Liga MX sostiene que los clubes de Expansión necesitan alcanzar mejores condiciones financieras y de infraestructura para competir en Primera.

Durante el Mundial 2026, ocho de los 26 jugadores convocados por Javier Aguirre tuvieron formación o sus primeros pasos profesionales en el antiguo Ascenso MX o en la Liga de Expansión. Entre ellos estuvieron Raúl Rangel y Mateo Chávez, surgidos de Tapatío; César Montes, Johan Vásquez y Luis Romo, quienes pasaron por Cimarrones; Roberto Alvarado, con Celaya; Julián Quiñones, con Venados; y Guillermo Martínez, quien pasó por Coras, Mineros, Lobos BUAP y Celaya.

Entre los participantes estuvieron Giovanni Solazzi, presidente de Cancún FC; José Alberto Castellanos, de Leones Negros; y el exfutbolista y entrenador Alfonso Sosa, además de periodistas deportivos como David Faitelson.

Los organizadores también habían invitado al comisionado de la FMF, Mikel Arriola, y al presidente de la Liga MX, Francisco Iturbide, pero ambos no participaron en el encuentro.