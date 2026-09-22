Sierras Norte, Nororiental y Mixteca son “focos rojos” de cáncer de mama

septiembre 22, 2026

La secretaria de Salud de Puebla, María del Rocío Rodríguez Juárez informó que se han detectado 518 casos de cáncer de mama en lo que va del año y aseguró que son “focos rojos” de detección oportuna las Sierras Norte y Nororiental, así como la Mixteca.

En conferencia de prensa, la funcionaria destacó que la dependencia está actualizando y reforzando la prevención y el tamizaje para detectar la enfermedad en etapas tempranas, lo que permite un pronóstico mejor de vida para la paciente.

Lo anterior, al señalar que el mayor rezago en prevención y detección de cáncer de mama se concentra en zonas rurales y de difícil acceso de las regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental y Mixteca, donde la dispersión de las comunidades, las distancias y la disponibilidad de servicios pueden dificultar su atención.

Por ello, resaltó la importancia de las Caravanas de la Salud y el Hospital Itinerante, que acercan servicios gratuitos, incluidos estudios como mastografías, a comunidades alejadas o con menor acceso a hospitales.

Asimismo, dijo que este año con recursos estatales Puebla sumará más de 15 mil aparatos para la atención médica de las y los poblanos, en lo que se invertirán alrededor de 615 millones de pesos.

Organizan carrera Latido Rosa

Por su parte, el Sistema Estatal DIF dio a conocer que adquirirá un procesador de tejidos y micrótomo para el diagnóstico de cáncer a nivel celular.

Para dicha compra, la secretaria de Mujeres, Yadira Lira Navarro anunció la carrera con causa Latido Rosa, que se realizará el próximo 24 de octubre a las 19:00 horas, misma que tendrá como salida y meta el Parque del Arte.

Refirió que el cupo está limitado a 2 mil participantes, quienes deberán pagar una cuota de recuperación de 250 pesos, lo que significa que se pretende recaudar medio millón de pesos para apoyar la lucha contra el cáncer de mama.