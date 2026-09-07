En Operación Enjambre detienen a presidente municipal de Esperanza, Puebla, su hermano y una exfuncionaria

En Operación Enjambre detienen a presidente municipal de Esperanza, Puebla, su hermano y una exfuncionaria

septiembre 7, 2026

Se les asegura arsenal, incluidos dos fusiles Barrett

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Un operativo simultáneo contra una presunta estructura criminal dedicada al robo de autotransporte de carga, extorsión y secuestro derivó en la detención de nueve personas, entre ellas el presidente municipal de Esperanza, Puebla, Isaac Rodríguez Ochoa, su hermano y una exfuncionaria de Seguridad Pública, además del aseguramiento de un arsenal que incluye dos fusiles Barrett.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que las acciones se realizaron en el municipio de Esperanza como parte del Operativo Enjambre y de la política de cero impunidad instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum.

En coordinación, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Guardia Nacional, con información proporcionada por el Centro Nacional de Inteligencia y autoridades estatales, ejecutaron 23 órdenes de cateo de manera simultánea en distintos puntos del municipio.

Como resultado de estas acciones fueron detenidos nueve presuntos integrantes o colaboradores de una organización criminal señalada por operar principalmente en la carretera Puebla-Veracruz, una de las principales rutas de conexión entre el centro y el sureste del país.

Entre los detenidos se encuentra Isaac Rodríguez Ochoa o Isaac “N”, presidente municipal de Esperanza, así como Abigail “N”, exdirectora de Seguridad Pública municipal, y Manuel “N”, hermano del alcalde.

La operación también permitió el aseguramiento de 35 armas de fuego, entre ellas dos fusiles Barrett, además de 52 cargadores.

Las autoridades decomisaron igualmente 11 vehículos, cuatro de ellos con blindaje y uno con blindaje artesanal y torreta.

A este aseguramiento se suman ropa táctica, un dron y un inhibidor de señal, objetos que, de acuerdo con las autoridades, forman parte de la capacidad logística de la organización investigada.

El despliegue en Esperanza ocurre además en un contexto de acciones contra autoridades municipales presuntamente vinculadas con actividades delictivas.

García Harfuch recordó la reciente detención de Said “N”, presidente municipal de Tepeyahualco, por su probable responsabilidad en los delitos de secuestro exprés y robo de vehículo con violencia.

El gobierno federal sostuvo que las nuevas detenciones buscan afectar no sólo a los integrantes directamente relacionados con los delitos, sino también la capacidad operativa y las posibles redes de protección institucional que permiten a estas organizaciones mantener sus actividades.

De acuerdo con García Harfuch, el golpe tendrá un impacto directo en el combate al robo en carreteras, robo al autotransporte de carga y pasajeros y extorsión, particularmente en la zona de influencia de la carretera Puebla-Veracruz.

La operación representa así uno de los principales golpes recientes contra estructuras criminales con presencia en Puebla, al involucrar la detención de un presidente municipal en funciones y el aseguramiento de armamento de alto poder y vehículos con características utilizadas para actividades ilícitas.

El titular de la SSPC destacó la coordinación entre las instituciones federales y estatales y agradeció el respaldo del gobierno de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta, para concretar el operativo.