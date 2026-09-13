Ayuntamiento informa sobre hechos registrados en la colonia Margarita Maza de Juárez

septiembre 13, 2026

Xalapa, Ver., 13 de septiembre de 2026.- El Ayuntamiento de Xalapa, presidido por la Alcaldesa, Lic. Daniela Griego Ceballos, informa que los hechos registrados en la colonia Margarita Maza de Juárez se derivaron de la atención a un reporte de emergencia por un presunto caso de violencia familiar, y no de una confrontación entre un elemento de la Policía Municipal y un ciudadano.

De acuerdo con el reporte, a las 10:25 horas se recibió una llamada a la línea de emergencia para solicitar atención en la calle Andador 1 de la colonia Margarita Maza de Juárez, por lo que elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar y arribaron a las 10:31 horas.

Con base en la información de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, al llegar al sitio, los elementos policiales corroboraron el reporte y observaron a un masculino que portaba un machete.

Ante la presencia de los oficiales, esta persona se habría abalanzado hacia ellos, por lo que uno de los policías realizó una detonación con su arma de cargo, al considerar que enfrentaba una agresión actual e inminente.

El masculino resultó lesionado y fue trasladado al Centro de Alta Especialidad (CAE), donde se reportó estable.

El Ayuntamiento de Xalapa señala que la información corresponde al reporte preliminar de los hechos y que las circunstancias en que ocurrieron se encuentran sujetas a la investigación correspondiente, por lo que se mantiene la presunción de los hechos y no se emiten conclusiones anticipadas sobre posibles responsabilidades.