Consejo Empresarial y autoridades revisan reportes de robo a joyerías en el centro de Xalapa

Consejo Empresarial y autoridades revisan reportes de robo a joyerías en el centro de Xalapa

septiembre 13, 2026

Yhadira Paredes



Xalapa, Ver.- Ya se revisa en el Consejo Municipal de Seguridad Pública la atención de los reportes sobre robos a negocios que se ubican en el centro de Xalapa, en especial en joyerías, reveló Bernardo Martínez Ríos, presidente del Consejo Empresarial Metropolitano de Xalapa.

En entrevista, el empresario dijo que en la última reunión del organismo realizada el mes pasado, no se presentó un reporte específico sobre robos a joyerías, reconoció que este tipo de establecimientos ha sido vulnerable a hechos delictivos.

En ese sentido, aseveró que actualmente el sector empresarial de Xalapa mantiene comunicación permanente con las autoridades de seguridad para reportar incidentes que puedan afectar a los comercios y trabajadores.

Destacó que se mantiene un canal de comunicación con la Secretaría de Seguridad Pública, a través del cual se pueden informar acontecimientos relacionados con seguridad.

Además, hay disposición para escuchar las inquietudes del sector privado, recordó que hace aproximadamente dos semanas representantes empresariales sostuvieron una reunión con el secretario de Seguridad Pública.

Finalmente, consideró que los retos en materia de seguridad son importantes para Veracruz, al igual que ocurre en distintas regiones del país, por lo que insistió en que la coordinación entre autoridades y empresarios debe mantenerse para dar seguimiento a los temas de seguridad.