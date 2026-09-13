“La soberanía se defiende”, subraya Trevilla en 179 aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes

“La soberanía se defiende”, subraya Trevilla en 179 aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes

septiembre 13, 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum preside el evento y monta una guardia de honor

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La soberanía de México es un mandato constitucional que las Fuerzas Armadas tienen la obligación de preservar y defender, afirmó el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, durante la ceremonia por el 179 aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec.

Ante la presidenta y comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, Claudia Sheinbaum Pardo, el titular de la Defensa Nacional sostuvo que la defensa de la soberanía mexicana no constituye únicamente una aspiración histórica o una expresión de patriotismo, sino un mandato establecido en la Constitución.

“La patria se honra, la independencia se preserva y la soberanía se defiende”, enfatizó Trevilla Trejo durante su intervención en el Altar a la Patria.

El general destacó que México cuenta actualmente con instituciones sólidas para preservar su independencia, integridad e intereses nacionales, por lo que afirmó que el país “determina su propio destino, ejerce plenamente su soberanía y cuenta con instituciones sólidas para preservarla”.

Trevilla Trejo señaló que el ejemplo de los cadetes que defendieron Chapultepec durante la invasión estadounidense de 1847 continúa vigente para las nuevas generaciones de militares, al representar valores como el amor a la patria, honor, valor y lealtad.

En este sentido, refrendó ante Sheinbaum el compromiso del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional de continuar contribuyendo a la seguridad y al bienestar del pueblo de México, bajo la conducción de la comandanta suprema.

“Mientras exista un mexicano en uniforme militar dispuesto a servirla y a honrarla, la llama del patriotismo permanecerá encendida para defender nuestra bandera y nuestra soberanía”, expresó.

El secretario de la Defensa Nacional subrayó que la conmemoración de la Gesta Heroica de los Niños Héroes no debe limitarse a recordar un episodio histórico, sino servir para reafirmar la unidad nacional y mantener vigente el compromiso con la defensa de México.

La ceremonia, encabezada por Claudia Sheinbaum en el Bosque de Chapultepec, incluyó el pase de lista de honor de los héroes de 1847 y 1914, una salva de fusilería, la colocación de una ofrenda floral y una guardia de honor ante el monumento a los Niños Héroes.

Cabe indicar que entre los invitados al evento estuvo el presentador de noticias y periodista Joaquín López Dóriga, férreo crítico de Sheinbaum, con el cual al finalizar el evento una decena de militares y hasta Youtuber’s le pidieron entre risas y abrazos tomarse con ellos la foto del recuerdo.