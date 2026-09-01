El ‘costo invisible’ de ser empresario: estrés, tiempo y emociones también impactan el patrimonio

El ‘costo invisible’ de ser empresario: estrés, tiempo y emociones también impactan el patrimonio

agosto 31, 2026

¿Cuánto cuesta emocionalmente tomar una decisión empresarial? Aunque las compañías suelen evaluar inversiones, adquisiciones, expansiones y procesos de sucesión a partir de rentabilidad, flujo de efectivo, impuestos y retorno de inversión, existe un factor que pocas veces aparece en las hojas de cálculo: el impacto que esas decisiones tienen en la vida de quienes están al frente del negocio.

Para Enrique Magnani, estratega fiscal y patrimonial, el bienestar del empresario debería incorporarse al análisis financiero, debido a que variables como el tiempo, la energía, la salud y las relaciones personales terminan teniendo efectos directos sobre la capacidad para dirigir una compañía y tomar decisiones.

“Un buen asesor patrimonial no únicamente se tiene que basar en resultados, en rentabilidad, sino también en la calidad de vida”, señala.

El planteamiento cobra relevancia en México, donde las empresas familiares tienen un peso importante y decisiones como la sucesión, la entrada de nuevos socios o la venta de una compañía pueden involucrar no sólo millones de pesos, sino también relaciones familiares y personales.

El patrimonio también se puede ‘pagar’ con tiempo y salud

Desde la perspectiva de Magnani, existen al menos tres activos que normalmente no aparecen en los balances empresariales: el cuerpo, el tiempo y la energía.

El primero es la salud. Un empresario puede contar con una compañía rentable y un patrimonio sólido, pero una mala condición física o mental puede terminar afectando su productividad, capacidad de análisis y toma de decisiones.

El especialista destaca que incluso situaciones aparentemente cotidianas, como dormir mal, pueden modificar la claridad con la que una persona enfrenta decisiones relevantes.

El segundo activo es el tiempo. Una inversión puede ser financieramente atractiva, pero si requiere que el empresario dedique jornadas más largas, realice más viajes o reduzca significativamente el tiempo disponible para su familia y vida personal, existe un costo que normalmente no se contabiliza.

La misma lógica aplica a la energía: no todas las decisiones que generan más dinero necesariamente generan mayor bienestar.

Por ello, antes de realizar una inversión, adquirir una empresa o entrar a un nuevo mercado, el empresario debería preguntarse no sólo cuánto puede ganar, sino qué costo tendrá esa decisión sobre su vida.

Cuando el ego entra al balance

El componente emocional puede adquirir una dimensión todavía más delicada cuando se trata de empresas familiares.

La sucesión de una compañía, la incorporación de un nuevo socio o incluso la decisión de vender el negocio construido durante décadas pueden convertirse en conflictos donde se mezclan patrimonio, relaciones personales e identidad.

Una mala sociedad, advierte Magnani, puede convertirse en un riesgo importante para un negocio.

El problema aparece cuando la empresa deja de ser vista como una herramienta para generar bienestar y se convierte en una extensión del ego de su propietario.

En estos casos, decisiones que podrían parecer racionales desde el punto de vista financiero pueden estar impulsadas por factores como miedo, presión, orgullo o la necesidad de demostrar éxito.

“Una mala decisión al no estar bien emocionalmente puede hacer que nuestra riqueza o incluso nuestra propia empresa, lejos de ser un creador de satisfactores, se vuelva un reflejo de nuestro ego”, explica.

El nuevo reto para los asesores patrimoniales

El cambio también plantea una transformación en el papel de los asesores fiscales y patrimoniales.

Además de analizar inversiones, impuestos, seguros y estructuras corporativas, deberían ayudar al empresario a cuestionarse qué quiere conseguir realmente con el patrimonio que está construyendo.

¿Más crecimiento? ¿Mayor liquidez? ¿Seguridad para la siguiente generación? ¿Libertad? ¿Tiempo? ¿Menos presión?

La respuesta puede modificar por completo una estrategia financiera. En este nuevo enfoque, el patrimonio deja de ser únicamente una cifra y se convierte en una herramienta para alcanzar determinados objetivos de vida.

Para Magnani, el desafío está en que empresarios y asesores incorporen estas preguntas antes de tomar decisiones que pueden comprometer no sólo el futuro financiero de una compañía, sino también años de vida, relaciones y bienestar.

Porque en los negocios, no todas las decisiones que maximizan el dinero maximizan necesariamente el patrimonio.