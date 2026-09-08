Por segundo día consecutivo, exigen pago del seguro de vida por docente jubilado fallecido

septiembre 8, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. Docentes jubilados del estado de Veracruz continúan enfrentando el retraso en el pago de sus prestaciones y seguros de vida por parte de las autoridades estatales, situación que ha dejado desamparadas a decenas de familias tras el fallecimiento de los trabajadores de la educación.

Los familiares de los afectados protestaron por segundo día consecutivo en Plaza Sebastián Lerdo de Tejada, donde Ana Luisa Domínguez Chávez denunció públicamente que su cuñado Raúl Cisneros falleció recientemente sin haber recibido el pago de sus prestaciones correspondientes, las cuales le fueron suspendidas desde el año 2020.

De acuerdo con la manifestante, el docente se abstuvo durante años de recurrir a la protesta pública por temor al estigma o por pena institucional; sin embargo, la falta de ingresos obligó a su cónyuge a solventar los gastos familiares de manera prioritaria durante sus últimos años de vida.

La docente en retiro señaló que la exigencia en las calles se ha convertido en la única vía efectiva para exigir al Gobierno del Estado el cumplimiento de los adeudos pendientes, al tiempo que hizo un llamado a las autoridades federales y a la presidenta Claudia Sheinbaum para que intervengan y se revisen las condiciones de los jubilados en la entidad.

Asimismo, expresó la preocupación del gremio ante posibles modificaciones o recortes en prestaciones de ley, como el aguinaldo y la pérdida progresiva del poder adquisitivo en las pensiones magisteriales, lo que contrasta con los años de servicio entregados en las aulas.

En su pronunciamiento, la maestra criticó severamente el papel de los liderazgos sindicales en la entidad, particularmente la labor del dirigente y diputado local por Morena, Reveriano Marín Hernández, a quien acusó de omitir la defensa de los derechos de los agremiados para atender intereses políticos y personales.

Aseguró que la estructura sindical ha quedado reducida a actos de nepotismo y tráfico de plazas, dejando indefensos a los maestros en activo y jubilados frente a los abusos administrativos.

La manifestante lamentó que, pese a la inconformidad generalizada entre el sector educativo por el retraso en los pagos, muchos jubilados no se suman a las protestas por temor a represalias o por el desgaste emocional que implica exigir garantías básicas en la vía pública, reiterando que continuará con las movilizaciones hasta que se entreguen las indemnizaciones correspondientes a los deudos.