Organizaciones sindicales presentarán propuesta contra el cálculo salarial en el IPE

septiembre 8, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- De acuerdo al secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, José Mayolo García Pérez, alrededor de 60 organizaciones sindicales trabajan en una propuesta para plantear ajustes al sistema de pensiones y evitar afectaciones a las prestaciones de trabajadores, jubilados y pensionados.

Entrevistado en el marco de la Guardia de Honor por el 216 aniversario de la Lucha de Independencia, dijo que se mantienen reuniones y acercamiento con las autoridades involucradas para revisar los cambios relacionados con Instituto de Pensiones del Estado (IPE) y definir alternativas antes de que se consolide el nuevo esquema.

“Somos más de 60 siglas que hemos estado trabajando ese asunto. Estamos tratando de buscar esa coyuntura que permita a la entidad y a los propios derechohabientes poder obtener lo que por ley les corresponde”.

Reconoció que hay preocupaciones entre las organizaciones por el llamado cálculo salarial que aplica el IPE, aunque no precisó cuáles son los puntos que consideran susceptibles de modificación.

Mayolo García dijo que el IPE y la SEFIPLAN han mostrado su disposición para escuchar los planteamientos de las organizaciones, pero todavía no tiene una fecha para entregar la propuesta.

El dirigente sindical recordó que son más de 2 mil trabajadores en activo y, al sumar a jubilados y pensionados, reúne alrededor de 6 mil agremiados y el número de jubilados aumenta cada año y estimó que durante 2026 entre 10 y 15 trabajadores de su organización podrían iniciar el proceso correspondiente.