Confirma DIF Estatal fallecimiento de menor al interior de Conecalli

septiembre 1, 2026

*Fue un padecimiento anterior

*Sobre su salario asegura que nunca ganó más de 100 mil pesos

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver. – La directora del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (Dif), Clara Mora Juárez confirmó el fallecimiento de un menor de edad al interior del Conecalli, derivado de problemas de salud que tenía previamente.

Entrevistada posterior a la Guardia de Honor en el Monumento a Don Miguel Hidalgo y Costilla, por el 216 Aniversario de la Independencia de México, la funcionaria estatal dijo que el pequeño tenía entre 10 y 12 años.

«No son varios niños para empezar, eso es mentira, desgraciadamente este niño tenía un problema de salud de hace algún tiempo y su mamá que no vivía aquí y sabía de esa situación».

Se trató, dijo, de un paro cardiorespiratorio, derivado de un padecimiento anterior.

En el Conecalli, aseguró, los 120 pequeños y pequeñas se encuentran atendidos por el personal de manera permanente.

NIEGA DIRECTORA DEL DIF QUE GANARA MÁS DE 100 MIL PESOS

Por otra parte, la funcionaria estatal rechazó que haya percibido un salario superior a los 100 mil pesos.

«Yo me siento tranquila en ese tema, esa nota es falsa. Disculpenme pero nunca he ganado más de 100 mil pesos, están equivocados», finalizó.