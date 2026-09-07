FGR deberá esclarecer muerte de Zenyazen Escobar, señala Nahle

septiembre 7, 2026

Redacción/Xalapa. En entrevista para En Contacto, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, lamentó el fallecimiento del diputado federal Zenyazen Escobar García y señaló que corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) esclarecer los hechos, al haber atraído el caso.

La mandataria reconoció también el papel de Escobar dentro de Morena y la Cuarta Transformación, al considerar que deja un vacío importante en la militancia veracruzana.

Sobre el enfrentamiento registrado en Omealca, donde murieron dos agentes federales, destacó que se reforzará la coordinación entre las autoridades para enfrentar a los grupos delictivos en la zona centro del estado.