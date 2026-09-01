Anuncian Jornada Nacional de Voleibol con participación de deportistas de Veracruz

septiembre 1, 2026

Juan David Castilla/Xalapa.- El Movimiento Antorchista en Veracruz anunció la realización de la Jornada Nacional de Voleibol este próximo fin de semana, un encuentro deportivo que reunirá a más de 100 equipos locales y alrededor de 5 mil atletas en todo el país.

En conferencia de prensa realizada en la capital del estado, Juventino Navarrete Xilita, dirigente estatal de Antorcha Campesina, detalló que la sede para la entidad veracruzana será la Unidad Deportiva «La Antorcha», ubicada en la Reserva 4 del coloniaje Vergara Tarimoya, en el puerto de Veracruz.

Se contempla la participación de selecciones en categorías que van desde las infantiles hasta las ramas libres y semiprofesionales, provenientes de diversos municipios como Xalapa, Córdoba y la zona conurbada Veracruz-Boca del Río.

El líder antorchista detalló que este tipo de jornadas buscan ser un espacio de convivencia familiar y sano esparcimiento social, en un entorno donde convergen deportistas, familiares y espectadores de distintas regiones del estado.

Los representantes de la organización enfatizaron que el impulso a la cultura y el deporte ha sido un pilar estructural desde la fundación del movimiento antorchista, al considerar que la transformación social no se limita a la atención de carencias materiales.

«Para una formación integral de la ciudadanía se requiere atender tanto las necesidades materiales como el desarrollo humano a través de la disciplina física y artística», expresó Navarrete Xilita.

Reiteró la postura ideológica de la organización sobre su proyecto de nación, señalando que la promoción del deporte en municipios veracruzanos forma parte del modelo de gestión que buscan replicar en caso de acceder al poder político a nivel nacional.