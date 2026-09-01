Huracán Karina se fortalece a categoría 4 ¿Representa un riesgo para México?

agosto 31, 2026

El huracán Karina se intensificó este lunes hasta alcanzar la categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, mientras avanza sobre el océano Pacífico. De acuerdo con los reportes meteorológicos, el sistema se localiza a más de mil kilómetros al oeste-suroeste de Baja California Sur y mantiene una trayectoria hacia el oeste-noroeste, por lo que actualmente no representa una amenaza de impacto directo sobre territorio mexicano.

Aunque Karina se mantiene como un sistema de gran intensidad, las autoridades meteorológicas no han establecido alertas ni vigilancia por posible impacto en las costas mexicanas. Sin embargo, se prevén oleaje elevado, fuertes corrientes y condiciones marítimas peligrosas en algunas zonas del litoral del Pacífico, por lo que se recomienda a la población y a las embarcaciones mantenerse atentas a los avisos oficiales.

Los pronósticos indican que Karina continuará desplazándose mar adentro durante los próximos días y, por el momento, no existe una trayectoria prevista hacia Veracruz ni hacia el Golfo de México. Las autoridades mantienen el monitoreo del fenómeno debido a que la trayectoria e intensidad de los ciclones pueden modificarse, por lo que se recomienda consultar las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional y de Protección Civil.