¿Cuáles son las entidades con más riesgo por rayos en México? UNAM revela datos

¿Cuáles son las entidades con más riesgo por rayos en México? UNAM revela datos

septiembre 4, 2026

Un reciente estudio de la UNAM analizó las muertes por descargas atmosféricas en México. Los científicos identificaron las zonas con mayor riesgo por rayos. El Estado de México encabeza trágicamente esta preocupante lista nacional.

Vulnerabilidad social y el riesgo por rayos en México

Entre 1998 y 2021, ocurrieron 2 mil 470 muertes por esta causa. Alejandro Jaramillo y Christian Domínguez elaboraron este mapa nacional de riesgo. Ambos investigadores pertenecen al Instituto de Ciencias de la Atmósfera. El riesgo por rayos no depende solo de la actividad meteorológica.

La vulnerabilidad social y económica agrava drásticamente todo el peligro. Oaxaca, Michoacán y Guerrero son entidades con altísima incidencia mortal. En el Estado de México, destacan los municipios de Toluca, Ixtlahuaca y Villa Victoria. Las tormentas impactan severamente debido a la falta de infraestructura segura.

Profundiza este contenido con: Tormenta eléctrica: Estudio de la UNAM revela 2 mil 470 muertes por rayos en México.

El campo agropecuario sufre el mayor riesgo por rayos

Los trabajadores rurales enfrentan la peor parte de este fenómeno. Sus actividades agrícolas y ganaderas los exponen diariamente durante las tormentas. A diferencia de Estados Unidos, aquí mueren principalmente campesinos económicamente vulnerables. En 2015, siete personas fallecieron trágicamente en El Encinal, Guanajuato.

Tres mujeres y cuatro menores buscaron refugio bajo un árbol. Ese triste caso ejemplifica el enorme riesgo por rayos en zonas rurales. Los expertos universitarios recomiendan instalar pararrayos y construir refugios seguros inmediatos. También piden difundir estas vitales alertas preventivas en diversas lenguas originarias.