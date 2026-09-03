Funcionaria de la Beneficencia Pública de la SS se defiende de señalamientos por su lazo familiar con AMLO
septiembre 3, 2026
Yhadira Paredes
Xalapa, Ver.- La subdirectora de Administración del Patrimonio de la Beneficiencia Pública en la Secretaría de Salud, Tarheni Andrea López Herrería aseguró que su nombramiento y desempeño están sujetos a las reglas e instituciones estatales.
Lo anterior, luego de que a inicios de esta semana se hicieran señalamientos de que los sobrinos del ex presidenta Andrés Manuel López Obrador estaban en la nómina estatal.
En una carta a la opinión pública, la funcionaria estatal afirmó “mi apellido no trabaja por mí. Mi preparación, mi experiencia y mi capacidad son las que respaldan mi trabajo. Es muy fácil publicar acusaciones y tratar de hacer creer que una persona ocupa un cargo únicamente por tener un vínculo familiar con alguien. Los difícil es demostrarlo con pruebas”.
Tras la polémica que envolvió a los tres hijos e hijas de Arturo López Beltrán, hermano del ex mandatario de la República, consideró que si alguien considera que existe alguna irregularidad, que presente las pruebas ante las autoridades competentes.
Y advirtió “no vo a permitir que se pretenda desacreditar años de preparación y trabajo profesional utilizando mi apellido como argumento. No tengo nada que esconder, mi mejor defensa es mi trabajo y los resultados de la responsabilidad que tengo encomendada”.
A quienes la critican, dijo, los invita a hacerlo con argumentos, con respeto y con la verdad, en tanto, se mantenga en el encargo.