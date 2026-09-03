Funcionaria de la Beneficencia Pública de la SS se defiende de señalamientos por su lazo familiar con AMLO

Funcionaria de la Beneficencia Pública de la SS se defiende de señalamientos por su lazo familiar con AMLO

septiembre 3, 2026

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.- La subdirectora de Administración del Patrimonio de la Beneficiencia Pública en la Secretaría de Salud, Tarheni Andrea López Herrería aseguró que su nombramiento y desempeño están sujetos a las reglas e instituciones estatales.

Lo anterior, luego de que a inicios de esta semana se hicieran señalamientos de que los sobrinos del ex presidenta Andrés Manuel López Obrador estaban en la nómina estatal.

En una carta a la opinión pública, la funcionaria estatal afirmó “mi apellido no trabaja por mí. Mi preparación, mi experiencia y mi capacidad son las que respaldan mi trabajo. Es muy fácil publicar acusaciones y tratar de hacer creer que una persona ocupa un cargo únicamente por tener un vínculo familiar con alguien. Los difícil es demostrarlo con pruebas”.

Tras la polémica que envolvió a los tres hijos e hijas de Arturo López Beltrán, hermano del ex mandatario de la República, consideró que si alguien considera que existe alguna irregularidad, que presente las pruebas ante las autoridades competentes.

Y advirtió “no vo a permitir que se pretenda desacreditar años de preparación y trabajo profesional utilizando mi apellido como argumento. No tengo nada que esconder, mi mejor defensa es mi trabajo y los resultados de la responsabilidad que tengo encomendada”.

A quienes la critican, dijo, los invita a hacerlo con argumentos, con respeto y con la verdad, en tanto, se mantenga en el encargo.