Veracruz obtiene seis medallas en las Olimpiadas de Oro 2026

agosto 29, 2026

Redacción/Xalapa.- La delegación del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Estatal) de Veracruz, integrada por personas adultas mayores, concluyó su participación en las Olimpiadas de Oro 2026 con la obtención de seis medallas.

Los representantes veracruzanos, provenientes de Xalapa, Veracruz, Misantla, Coatzacoalcos y Papantla, participaron en disciplinas deportivas como atletismo, natación, cachibol, ajedrez y dominó, además de actividades culturales y lúdicas.

Entre los resultados destacados, Saturnina Alemán Adriano, de Coatzacoalcos, conquistó el primer lugar en lanzamiento de bala, categoría D, rama femenil.

En cachibol, el equipo varonil de la Quinta de las Rosas obtuvo el segundo lugar, mientras que el equipo femenil, en la categoría de 70 años y más, consiguió el tercer sitio. Por su parte, Raúl González Benítez logró el tercer lugar en los 60 metros planos, categoría A, rama varonil.

En las competencias culturales, José Luis Mota Jiménez, de Coatzacoalcos, obtuvo el primer lugar en canto individual, rama varonil. Asimismo, Joel Enrique Mendoza Yáñez y María del Carmen Viveros Andrade, representantes de la Quinta de las Rosas, alcanzaron el segundo lugar en baile de parejas, categoría mixta.

Las Olimpiadas de Oro 2026 fueron organizadas por el Sistema Nacional DIF y el DIF Tlaxcala con el objetivo de promover el envejecimiento activo, la inclusión, la salud y la convivencia entre las personas adultas mayores. El encuentro reunió a más de mil 800 participantes de 20 delegaciones del país.

El DIF Estatal reconoció el desempeño de la delegación veracruzana y destacó que sus resultados reflejan que la edad no es un impedimento para continuar aprendiendo, competir y alcanzar nuevas metas.