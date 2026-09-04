Harfuch confirma detención de presunto responsable de coche bomba en Ojocaliente

septiembre 4, 2026

Ataque estaría ligado a disputa entre el CJNG y Cártel del Pacífico

Carlos Guzmán | Enviado, Guadalupe Zacatecas.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó este viernes la detención del presunto principal responsable del ataque con un coche bomba contra la Comandancia de la Policía Municipal de Ojocaliente, Zacatecas, ocurrido el pasado 30 de agosto.

Durante su conferencia matutina efectuada este viernes en esta entidad, el funcionario señaló que hasta el momento suman tres personas detenidas por su probable participación en los hechos, que dejaron al menos 11 personas lesionadas y provocaron daños en decenas de inmuebles de la zona.

García Harfuch explicó que las investigaciones apuntan a que el atentado estaría relacionado con la disputa territorial entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y grupos vinculados al Cártel del Pacífico, en una región considerada estratégica para las organizaciones criminales.

El secretario adelantó que las autoridades continuarán con las investigaciones para localizar y detener a otros responsables, algunos de los cuales, dijo, se encontrarían incluso fuera de Zacatecas.

La hipótesis de la participación del CJNG ya había sido planteada por la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas, a partir de diversos indicios. Entre ellos se encuentra el vehículo utilizado en el ataque, cuyo número de serie permitió establecer que contaba con un reporte de robo con violencia en Jalisco desde abril de 2026.

Las autoridades, citó, también investigan una posible relación entre el coche bomba de Ojocaliente y otro ataque con explosivos registrado dos días antes en los límites de Zacatecas y Aguascalientes, donde fueron agredidos elementos policiacos. En ese caso fue detenido un joven de 18 años que, de acuerdo con la Fiscalía estatal, manifestó pertenecer al CJNG.

El atentado contra la comandancia ocurrió durante la noche del domingo 30 de agosto, cuando un vehículo cargado con explosivos fue colocado frente a las instalaciones policiales. La detonación dejó policías y civiles lesionados, además de causar daños en vehículos, viviendas y otros inmuebles cercanos.