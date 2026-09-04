Xalapa se prepara para celebrar las fiestas patrias

septiembre 4, 2026

Redacción/Xalapa. La secretaria de Cultura del Gobierno del Estado, Xóchitl Molina González, informó que ya está lista la cartelera de actividades para las celebraciones de las fiestas patrias en Xalapa.

En entrevista para En Contacto, señaló que el próximo Grito de Independencia, encabezado por la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, dará inicio a partir de las 16:00 horas, con diversas actividades culturales y artísticas para las familias xalapeñas.

Molina González destacó que se tiene preparada una programación especial para conmemorar esta fecha y que se espera la participación de habitantes y visitantes en los festejos patrios.