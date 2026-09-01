Rosa Icela entrega en San Lázaro el #SegundoInformeDeGobierno de Sheinbaum

septiembre 1, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- En una ceremonia de apenas tres minutos y sin discurso, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, entregó a la Cámara de Diputados el Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, con el que el Congreso de la Unión declaró formalmente cumplida la obligación constitucional de informar sobre el estado que guarda la administración pública federal.

A las 17:22 horas, Rosa Icela Rodríguez ingresó al Salón de Plenos de la Cámara de Diputados para entregar el documento al presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro, Raúl Bolaños Cacho Cué.

El acto protocolario fue breve.

La titular de Gobernación no pronunció discurso y únicamente participó en la fotografía oficial junto con Bolaños Cacho Cué; el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna; el presidente del Senado de la República, Higinio Martínez Miranda, y la vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara Alta, Verónica Camino Farjat.

Ello, también hizo lucir los buenos oficios del coordinador parlamentario de Morena y líder de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, quien evitó que la oposición usara las decenas de megáfonos que ingresaron la víspera a sus curules para hacerlos sonar, los cuales se quedaron debajo de los escaños de los legisladores.

Una vez concluida la ceremonia, Rodríguez Velázquez abandonó inmediatamente el Salón de Plenos.

Por instrucciones del presidente de la Cámara de Diputados, una de las secretarias de la Mesa Directiva dio lectura al oficio mediante el cual la presidenta Claudia Sheinbaum remitió formalmente su Segundo Informe de Gobierno, en cumplimiento del artículo 69 de la Constitución.

El documento señala que la presidenta presenta por escrito el informe en el que manifiesta el estado general que guarda la administración pública del país.

La Secretaría de Gobernación entregó dos paquetes, cada uno con un ejemplar impreso del informe y su respectivo estuche con tarjeta QR para acceder a la versión digital. Uno de los ejemplares corresponde a la Cámara de Diputados y otro al Senado de la República.

Además, fueron entregados 500 estuches con tarjeta QR para las diputadas y diputados federales y otros 128 para las y los senadores, con el propósito de que los integrantes del Congreso tengan acceso a la versión digital del documento.

Después de la lectura del oficio, Raúl Bolaños Cacho Cué realizó la declaratoria formal mediante la cual el Congreso de la Unión dio por cumplida la obligación constitucional de la presidenta de la República.

“El Congreso de la Unión declara formalmente cumplida la obligación de la presidenta de la República a que se refiere el primer párrafo del artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, expresó el presidente de la Cámara de Diputados.

Posteriormente, instruyó que el Segundo Informe de Gobierno fuera turnado tanto a la Cámara de Diputados como al Senado para que cada órgano legislativo realice, por separado, el análisis correspondiente.

De esta manera, la entrega del documento marcó formalmente el inicio de la etapa legislativa de revisión del segundo año de la administración de Claudia Sheinbaum.

A diferencia del mensaje político que la presidenta ofreció este mismo día con motivo de su Segundo Informe de Gobierno, la ceremonia en San Lázaro tuvo exclusivamente carácter protocolario y constitucional.

El siguiente paso corresponderá a las cámaras del Congreso de la Unión, que deberán analizar el contenido del informe y revisar los resultados reportados por el Ejecutivo federal en las distintas áreas de la administración pública.

La entrega ocurrió además con las mesas directivas de ambas cámaras ya integradas para el tercer año de la LXVI Legislatura, con Higinio Martínez Miranda al frente del Senado y Raúl Bolaños Cacho Cué en la Cámara de Diputados.

Con la entrega y recepción del documento, quedó formalmente cumplido el procedimiento previsto en la Constitución para la presentación del informe presidencial, mientras que el análisis legislativo abre una nueva etapa de revisión y discusión sobre los resultados del segundo año del gobierno de Sheinbaum.