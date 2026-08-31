Claudia Sheinbaum y sector gasolinero extienden acuerdo para frenar el alza en combustibles

agosto 31, 2026

Para proteger la economía popular y contener el impacto de la inflación internacional en los energéticos, la presidenta Claudia Sheinbaum y empresarios del sector gasolinero firmaron este lunes en Palacio Nacional la renovación del acuerdo voluntario para estabilizar los precios de los combustibles en el país durante los próximos seis meses.

El convenio establece mantener el litro de gasolina regular (Magna) por debajo del umbral de los 24 pesos, además de sostener los mecanismos para que el diésel permanezca en torno a los 27 pesos por litro en las estaciones de servicio a nivel nacional. Por su parte, la gasolina Premium se mantiene bajo el esquema de precio liberado.

“En Palacio Nacional, renovamos el acuerdo voluntario con gasolineros para combatir la inflación y la carestía en apoyo a la economía y el bienestar de las familias mexicanas”, destacó la mandataria federal a través de sus redes sociales.

El pacto no tiene carácter obligatorio, sino que opera bajo un esquema de coordinación y compromiso solidario con la mayoría de las empresas distribuidoras y comercializadoras del ramo, compensando factores logísticos, inventarios y estímulos fiscales para evitar alzas desmedidas al consumidor final.

En la reunión de trabajo participaron integrantes clave del gabinete económico y del sector energético:

• Luz Elena González, secretaria de Energía.

• Édgar Amador Zamora, secretario de Hacienda y Crédito Público.

• Iván Escalante, procurador Federal del Consumidor (Profeco).

• Juan Carlos Carpio, director general de Petróleos Mexicanos (Pemex).

• José Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

• Juan José Vidal, subsecretario de Hidrocarburos.

Esta extensión da continuidad a la estrategia iniciada a principios de año y reforzada en abril pasado, cuando se integró el esquema de ajuste para el diésel y se alcanzaron convenios con el sector financiero para reducir las comisiones en pagos con tarjetas y vales de combustible.

La medida cobra especial relevancia ante el contexto de encarecimiento del crudo y sus derivados en los mercados internacionales, blindando a los sectores productivos y al transporte del país frente a presiones inflacionarias.