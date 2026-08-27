Sheinbaum confía en que se aplique la justicia en caso de Fernando Farías

Sheinbaum confía en que se aplique la justicia en caso de Fernando Farías

agosto 27, 2026

El sobrino del ex secretario de Marina es acosado de liderar una enorme red de #HuachicolFiscal

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que corresponde a las autoridades impartir justicia en el caso del excontraalmirante Fernando Farías Laguna, señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) como presunto integrante de una red dedicada al contrabando de combustible, conocido como “huachicol fiscal”.

Cuestionada sobre la situación jurídica del exmando naval, quien recientemente regresó a México tras ser expulsado de Argentina a solicitud del gobierno mexicano, Sheinbaum sostuvo que la investigación de la FGR cuenta con elementos suficientes para determinar las responsabilidades que correspondan.

“Justicia”, respondió la mandataria al ser cuestionada sobre qué espera del proceso de impartición de justicia en contra de Farías Laguna.

Sheinbaum explicó que el caso tiene antecedentes en denuncias presentadas ante la Fiscalía por exfuncionarios y por el ex y titular de la Secretaría de Marina (Semar), Rafael Ojeda y Raymundo Pedro Morales Ángeles, respectivamente, contra integrantes de la propia institución naval y otras personas presuntamente relacionadas con el contrabando de combustibles.

Detalló que, durante la actual administración, la Semar presentó una nueva denuncia que permitió profundizar las investigaciones sobre una red vinculada con un buque localizado en Tampico, Tamaulipas, que transportaba combustible y que presuntamente pretendía ingresar al país reportando una sustancia distinta.

“Quería contrabandear combustible”, resumió la presidenta al explicar el origen de una de las líneas de investigación que derivaron en las detenciones realizadas durante 2025.

De acuerdo con Sheinbaum, la investigación no se limita a exintegrantes de la Secretaría de Marina, sino que involucra también a empresarios y otras personas presuntamente vinculadas con la operación de la red.

La presidenta señaló que algunos de los involucrados ya fueron detenidos, mientras que contra otros se han realizado gestiones para solicitar su extradición debido a que se encuentran en Estados Unidos.

En el caso particular de Farías Laguna, Sheinbaum destacó que la carpeta de investigación se construyó a partir de denuncias presentadas en distintos momentos y que existen elementos que, desde la perspectiva de la FGR, permiten sostener que el excontraalmirante habría tenido un papel relevante dentro de la estructura investigada.

“Hay suficientes datos para conocer que esta persona tenía una red que permitía la distribución de combustible que venía como contrabando principalmente de los Estados Unidos”, afirmó.

La mandataria subrayó que la operación investigada habría involucrado una estructura amplia, integrada por funcionarios y particulares, cuya función no se habría limitado al ingreso ilegal del combustible, sino también a su distribución dentro del país.

Sheinbaum insistió en que se trata de una investigación que lleva tiempo y que las autoridades han actuado a partir de denuncias y órdenes judiciales, por lo que ahora corresponde que el proceso continúe conforme a las disposiciones legales.

“Es una carpeta de investigación que viene de hace tiempo y se hacen las detenciones y ahora lo que se pide es justicia, de acuerdo con lo que establece el Código de Procedimientos Penales”, sostuvo.

El caso de Farías Laguna forma parte de las investigaciones federales contra una presunta red de “huachicol fiscal”, esquema que consiste en introducir combustible de manera irregular al país mediante mecanismos de contrabando, para posteriormente colocarlo en el mercado nacional.

La presidenta evitó anticipar una resolución sobre la responsabilidad penal del excontraalmirante y centró su postura en que el expediente sea procesado por las autoridades judiciales con base en las pruebas y conforme a derecho.