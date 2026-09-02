IMSS llama a eliminar criaderos del mosquito transmisor del dengue

septiembre 1, 2026

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reforzó sus acciones de prevención y detección del dengue e hizo un llamado a la población a participar activamente en la eliminación de criaderos del mosquito Aedes aegypti, transmisor de la enfermedad.

La titular de la Coordinación de Vigilancia Epidemiológica, Adriana Josefina Toriz Saldaña, señaló que aunque se ha registrado una disminución aproximada del 50 por ciento en los casos notificados —de 27 mil 534 en la semana 27 de 2025 a 17 mil 304 en el mismo periodo de 2026—, el dengue continúa presente en diversas entidades del país, algunas de las cuales no reportaban casos anteriormente.

Entre los estados con presencia de la enfermedad se encuentran Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Sinaloa, Sonora, Aguascalientes, Morelos y San Luis Potosí.

Toriz Saldaña explicó que las condiciones ambientales, como las lluvias y el incremento de temperaturas asociado al calentamiento global, pueden favorecer la presencia del mosquito, por lo que la prevención debe mantenerse durante todo el año.

Reconocimiento de síntomas

El instituto destacó la importancia de reconocer oportunamente los signos de alarma: dolor abdominal, vómito persistente y letargo. Ante su aparición, instó a acudir de inmediato a una unidad médica y evitar la automedicación, ya que algunos fármacos antiinflamatorios pueden incrementar el riesgo de sangrado.

La especialista destacó que una de las medidas más efectivas es eliminar los criaderos mediante descacharrización, mantener patios y azoteas limpios, y evitar recipientes que acumulen agua. También recomendó el uso de repelente y ropa que cubra brazos y piernas, especialmente durante los periodos de mayor actividad del mosquito (6:00 a 7:00 horas y 18:00 a 19:00 horas).