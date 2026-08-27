Sheinbaum propone prohibir doble nacionalidad para gobernadores y presidentes

agosto 27, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum envió este jueves al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma constitucional para establecer que quienes aspiren a la Presidencia de la República o a una gubernatura únicamente puedan tener la nacionalidad mexicana.

La propuesta plantea modificar la Constitución para precisar los requisitos de nacionalidad que deberán cumplir las candidatas y los candidatos a estos cargos de elección popular.

Sheinbaum fundamentó su iniciativa en la necesidad de garantizar que quienes ocupen la Presidencia de la República o encabecen los gobiernos estatales tengan exclusivamente la nacionalidad mexicana.

“El objetivo es garantizar que no tener (…) ninguna otra nacionalidad, ni por, digamos, haberla obtenido por ser hijo o hija de algún… no, más bien hija solamente, de algún padre o madre, porque así dice la Constitución, por tenerla por otra razón. Actualmente la Constitución no queda clara y ha habido gobernadores que tienen doble nacionalidad.

“No queda claro que deben renunciar… si tienen otra nacionalidad antes de ser candidato. Y ahora lo que estamos proponiendo es eso al Congreso de la Unión, que una vez que se inscriban, que es el momento en que desean ser presidenta, presidente o titular del Ejecutivo de alguna entidad de la República, deben renunciar a otra ciudadanía si es que la tienen y solamente quedarse con la nacionalidad mexicana, para garantizar que el interés de la nación esté por encima de cualquier otro interés de cualquier otro estado o nación del mundo”, sostuvo.

Durante la presentación de la propuesta, Luisa María Alcalde, consejera jurídica del Ejecutivo federal, explicó los alcances de la reforma, elaborada en coordinación con el ministro en retiro Arturo Zaldívar, coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia.

Alcalde explicó que actualmente los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución establecen que para ocupar la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México es necesario ser ciudadano mexicano por nacimiento.

Sin embargo, señaló que el artículo 32 constitucional establece que el ejercicio de los cargos y funciones para los cuales se requiere ser mexicano por nacimiento se reserva a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad.

De acuerdo con Alcalde, la redacción vigente ha generado un vacío que puede dar lugar a distintas interpretaciones respecto de las personas que poseen doble nacionalidad, por lo que el Ejecutivo plantea precisar las condiciones que deberán cumplir quienes pretendan contender por estos cargos.

“Esta redacción genera un vacío que ha dado lugar a confusiones interpretativas”, explicó.

La iniciativa plantea modificar el artículo 82 para establecer que, además de ser ciudadano mexicano por nacimiento, hijo o hija de padre o madre mexicanos y encontrarse en pleno goce de sus derechos, quien aspire a la Presidencia no deberá tener ni adquirir otra nacionalidad.

En caso de que la persona cuente con una segunda nacionalidad, deberá renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidato o candidata.

La propuesta también mantiene como requisito haber residido en México durante al menos 20 años.

La reforma no se limitaría al momento de la candidatura. El proyecto establece que, una vez en el cargo, la persona titular de la Presidencia tampoco podrá adquirir o solicitar otra nacionalidad.

Asimismo, no podrá invocar ante una autoridad extranjera una nacionalidad distinta de la mexicana.

La iniciativa contempla que esta prohibición abarque expresamente el uso de un pasaporte o documento de identidad expedido por un Estado extranjero, el ejercicio de derechos políticos inherentes a una ciudadanía extranjera y la posibilidad de acogerse a la protección diplomática de otro país.

La intención, explicó Alcalde, es que quienes encabecen el Poder Ejecutivo federal, los gobiernos estatales y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México tengan como referencia exclusiva la nacionalidad mexicana para el desempeño de sus responsabilidades públicas.

La propuesta establece además que el incumplimiento de estas disposiciones será sancionado en los términos previstos por el Título Cuarto de la Constitución, relativo a las responsabilidades de los servidores públicos y del Estado.

La misma modificación que se plantea para la Presidencia de la República será incorporada a los artículos 116 y 122 constitucionales.

El artículo 116 corresponde a los requisitos relacionados con quienes aspiren a ocupar las gubernaturas de los estados, mientras que el artículo 122 regula la organización y el régimen de gobierno de la Ciudad de México, incluida la Jefatura de Gobierno.

De esta manera, la obligación de renunciar a una segunda nacionalidad antes de solicitar el registro electoral se aplicaría tanto a las candidaturas presidenciales como a quienes busquen encabezar los gobiernos estatales o la Ciudad de México.

Alcalde sostuvo que el propósito central de la modificación es evitar que existan dudas sobre los alcances de las disposiciones constitucionales y asegurar que el interés y la soberanía nacional sean los principios que guíen a quienes ocupen estos cargos.

El Ejecutivo federal prevé que, una vez aprobada la reforma constitucional, se impulsen modificaciones a la Ley de Nacionalidad para establecer con precisión el procedimiento mediante el cual una persona pueda renunciar a una segunda nacionalidad.

La legislación secundaria deberá determinar las reglas y pasos que tendrán que seguir los ciudadanos mexicanos que posean doble nacionalidad y pretendan competir por alguno de los cargos sujetos a la nueva disposición.

De acuerdo con la explicación presentada por Alcalde, el procedimiento incluiría la intervención del Instituto Nacional Electoral antes de que la persona pueda ser registrada como candidata, además de los trámites correspondientes ante las autoridades mexicanas y las del país cuya nacionalidad también posea.

El objetivo será establecer un mecanismo que permita acreditar formalmente la renuncia a la nacionalidad extranjera antes de que se concrete el registro de la candidatura.