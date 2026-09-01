Pokémon y Agencia Espacial Europea se unen para inspirar a nuevas generaciones

septiembre 1, 2026

La Agencia Espacial Europea (ESA) y The Pokémon Company International (TPCi) anunciaron una colaboración conjunta para celebrar la Semana Mundial del Espacio 2026, del 4 al 10 de octubre.

La alianza, descrita como “única y por tiempo limitado”, reúne a ambas organizaciones en torno a valores compartidos como la curiosidad, la exploración y la imaginación, con el objetivo de inspirar a las nuevas generaciones a través de la narración creativa.

Anne-Sophie Bradelle, jefa del Departamento de Comunicación de la ESA, destacó que la colaboración representa “una oportunidad única para que la ESA conecte a un público amplio con el espacio a través de la narración creativa”, y subrayó que respalda la ambición de la agencia, plasmada en su Estrategia 2040, de inspirar especialmente a los jóvenes y a las futuras generaciones.

La ESA, creada en 1975 como organización intergubernamental con 23 Estados miembros, ha transformado la fascinación humana por el espacio en exploración y descubrimiento científico, mientras que Pokémon, lanzado en Japón en 1996, ha despertado el espíritu aventurero de generaciones de fans en todo el mundo a través del juego y la exploración.

La ESA coordina los recursos financieros e intelectuales de sus miembros para emprender programas como Galileo, Copernicus y misiones meteorológicas en colaboración con la Unión Europea y Eumetsat.